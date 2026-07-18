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เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค จัดงาน “มหกรรมของดีกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ครั้งที่ 19”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และ 7 เขตกลุ่มกรุงธนใต้ จัดงาน “มหกรรมของดีกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ครั้งที่ 19” รวบรวมสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว งานหัตถศิลป์ งานคราฟต์ และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก 7 เขต กว่า 60 ร้านค้า มาให้เลือกชม ชิม และช้อป พร้อมสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชน และศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ กับการประกวด CREATIVE RUNWAY และ COVER DANCE ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 50,000 บาท งานจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ –22 กรกฎาคม 2569 ณ เอ็ม แกรนด์ ฮอลล์ และเอ็ม แฟชั่น ฮอลล์ 1 ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค


งาน “มหกรรมของดีกลุ่มเขตกรุงธนใต้” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 ภายใต้แนวคิด "THE SOUL OF CREATIVE DISTRICTS เสน่ห์ชุมชน จุดประกายความสร้างสรรค์ สีสัน กรุงธนใต้" โดยได้รับเกียรติจาก ท่านชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานรวมสุดยอดสินค้าคุณภาพ งานหัตถศิลป์ ระดับ 5 ดาว การันตีคุณภาพด้วยรางวัลสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จาก 7 เขตกลุ่มกรุงธนใต้ ได้แก่ บางแค, หนองแขม, ภาษีเจริญ, ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ, บางบอน และบางขุนเทียน พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางของศิลปวัฒนธรรมวิถีชุมชนเมืองเก่า สู่แรงบันดาลใจสร้างสรรค์ สินค้า ศิลปะ และหัตถกรรมท้องถิ่น ตอกย้ำอัตลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละเขตผ่านนิทรรศการภาพถ่ายชุมชน อาทิ

เขตบางแค: จากชุมชนตลาดน้ำเก่าแก่สู่ศูนย์กลางการค้าของฝั่งธนบุรี ยังคงรักษาเสน่ห์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ผ่านงานประดิษฐ์เครื่องเบญจรงค์, ต้นไม้มงคลประดิษฐ์จากลูกปัด รวมถึงของที่ระลึกต่างๆ ที่สะท้อนวิถีชีวิตเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์
เขตหนองแขม : พื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมและเศรษฐกิจชุมชน ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้สัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่การปลูกผัก การเพาะเห็ด การคั่วกาแฟ ไปจนถึงการอนุรักษ์เครื่องดนตรีไทยอันทรงคุณค่า สะท้อนการต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่การสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน
เขตภาษีเจริญ : ชุมชนเก่าแก่ริมคลองที่ยังคงอบอวลด้วยบรรยากาศบ้านไม้ริมน้ำและวิถีชีวิตดั้งเดิม ซึ่งกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดงานแฮนด์เมดและสินค้าส่งออกมากมาย รวมถึงสมุนไพรไทยพื้นบ้าน คุณภาพระดับห้าดาว สะท้อนภูมิปัญญาได้เป็นอย่างดี

เขตราษฎร์บูรณะ : ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เปี่ยมด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ พื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ชาวชุมชนนำของดีมาจำหน่ายในทุกเทศกาล ไฮไลต์ของเขตคือประติมากรรมพระพิฆเนศและพญานาค งานศิลป์ที่รังสรรค์อย่างประณีต ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้ศรัทธาและนักสะสมสายมูเตลู


เขตทุ่งครุ : สัมผัสวิถีชีวิตริมคลองย่านบางมด พื้นที่ที่ยังคงเสน่ห์ของชุมชนเกษตรดั้งเดิม โอบล้อมด้วยสวนมะพร้าวและสวนส้มบางมดอันเลื่องชื่อกว่า 100 ปี พร้อมเรียนรู้เรื่องราวของเครื่องเงินทำมือที่ต้องอาศัยความละเอียด ประณีต และฝีมือของช่างผู้เชี่ยวชาญ

เขตบางบอน : โดดเด่นด้วยหัตถกรรมฝีมือชุมชน ทั้งเครื่องเงินทำมือ ผ่านการออกแบบและขึ้นรูปอย่างประณีตโดยช่างฝีมือท้องถิ่น เหมาะสำหรับเป็นเครื่องประดับและของฝากคุณภาพ รวมถึง งานปั้นโอ่ง ที่ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมในการขึ้นรูปและเผาโอ่งดินเผา ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยและยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน


เขตบางขุนเทียน : พื้นที่ชายทะเลเพียงแห่งเดียวของกรุงเทพมหานคร โดดเด่นด้วยงานเครื่องประดับจาก นิลดำ อัญมณีสีดำที่ได้รับความนิยม และ ทับทิม ราชาแห่งอัญมณีที่โดดเด่นด้วยสีแดงอันเป็นเอกลักษณ์ ผ่านการรังสรรค์เป็นเครื่องประดับคุณภาพ ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากการเลือกซื้อสินค้าคุณภาพจาก 7 เขตแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรม Workshop รวมถึงการประกวด Cover Dance (18 ก.ค.) และ Creative Runway (19 ก.ค.) ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 50,000 บาท ที่จะมาช่วยเติมสีสันให้ทุกคนได้สัมผัสเสน่ห์ของกรุงธนใต้ในมุมมองใหม่ ทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเปิดเวทีแสดงศักยภาพของเยาวชนรุ่นใหม่อย่างเต็มที่















เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค จัดงาน “มหกรรมของดีกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ครั้งที่ 19”
เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค จัดงาน “มหกรรมของดีกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ครั้งที่ 19”
เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค จัดงาน “มหกรรมของดีกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ครั้งที่ 19”
เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค จัดงาน “มหกรรมของดีกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ครั้งที่ 19”
เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค จัดงาน “มหกรรมของดีกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ครั้งที่ 19”
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