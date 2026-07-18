เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค จัดงาน “มหกรรมของดีกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ครั้งที่ 19”

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และ 7 เขตกลุ่มกรุงธนใต้ จัดงาน “มหกรรมของดีกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ครั้งที่ 19” รวบรวมสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว งานหัตถศิลป์ งานคราฟต์ และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก 7 เขต กว่า 60 ร้านค้า มาให้เลือกชม ชิม และช้อป พร้อมสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชน และศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ กับการประกวด CREATIVE RUNWAY และ COVER DANCE ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 50,000 บาท งานจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ –22 กรกฎาคม 2569 ณ เอ็ม แกรนด์ ฮอลล์ และเอ็ม แฟชั่น ฮอลล์ 1 ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค
งาน “มหกรรมของดีกลุ่มเขตกรุงธนใต้” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 ภายใต้แนวคิด "THE SOUL OF CREATIVE DISTRICTS เสน่ห์ชุมชน จุดประกายความสร้างสรรค์ สีสัน กรุงธนใต้" โดยได้รับเกียรติจาก ท่านชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานรวมสุดยอดสินค้าคุณภาพ งานหัตถศิลป์ ระดับ 5 ดาว การันตีคุณภาพด้วยรางวัลสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จาก 7 เขตกลุ่มกรุงธนใต้ ได้แก่ บางแค, หนองแขม, ภาษีเจริญ, ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ, บางบอน และบางขุนเทียน พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางของศิลปวัฒนธรรมวิถีชุมชนเมืองเก่า สู่แรงบันดาลใจสร้างสรรค์ สินค้า ศิลปะ และหัตถกรรมท้องถิ่น ตอกย้ำอัตลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละเขตผ่านนิทรรศการภาพถ่ายชุมชน อาทิ
เขตบางแค: จากชุมชนตลาดน้ำเก่าแก่สู่ศูนย์กลางการค้าของฝั่งธนบุรี ยังคงรักษาเสน่ห์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ผ่านงานประดิษฐ์เครื่องเบญจรงค์, ต้นไม้มงคลประดิษฐ์จากลูกปัด รวมถึงของที่ระลึกต่างๆ ที่สะท้อนวิถีชีวิตเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์
เขตหนองแขม : พื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมและเศรษฐกิจชุมชน ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้สัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่การปลูกผัก การเพาะเห็ด การคั่วกาแฟ ไปจนถึงการอนุรักษ์เครื่องดนตรีไทยอันทรงคุณค่า สะท้อนการต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่การสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน
เขตภาษีเจริญ : ชุมชนเก่าแก่ริมคลองที่ยังคงอบอวลด้วยบรรยากาศบ้านไม้ริมน้ำและวิถีชีวิตดั้งเดิม ซึ่งกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดงานแฮนด์เมดและสินค้าส่งออกมากมาย รวมถึงสมุนไพรไทยพื้นบ้าน คุณภาพระดับห้าดาว สะท้อนภูมิปัญญาได้เป็นอย่างดี
เขตราษฎร์บูรณะ : ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เปี่ยมด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ พื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ชาวชุมชนนำของดีมาจำหน่ายในทุกเทศกาล ไฮไลต์ของเขตคือประติมากรรมพระพิฆเนศและพญานาค งานศิลป์ที่รังสรรค์อย่างประณีต ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้ศรัทธาและนักสะสมสายมูเตลู
เขตทุ่งครุ : สัมผัสวิถีชีวิตริมคลองย่านบางมด พื้นที่ที่ยังคงเสน่ห์ของชุมชนเกษตรดั้งเดิม โอบล้อมด้วยสวนมะพร้าวและสวนส้มบางมดอันเลื่องชื่อกว่า 100 ปี พร้อมเรียนรู้เรื่องราวของเครื่องเงินทำมือที่ต้องอาศัยความละเอียด ประณีต และฝีมือของช่างผู้เชี่ยวชาญ
เขตบางบอน : โดดเด่นด้วยหัตถกรรมฝีมือชุมชน ทั้งเครื่องเงินทำมือ ผ่านการออกแบบและขึ้นรูปอย่างประณีตโดยช่างฝีมือท้องถิ่น เหมาะสำหรับเป็นเครื่องประดับและของฝากคุณภาพ รวมถึง งานปั้นโอ่ง ที่ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมในการขึ้นรูปและเผาโอ่งดินเผา ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยและยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
เขตบางขุนเทียน : พื้นที่ชายทะเลเพียงแห่งเดียวของกรุงเทพมหานคร โดดเด่นด้วยงานเครื่องประดับจาก นิลดำ อัญมณีสีดำที่ได้รับความนิยม และ ทับทิม ราชาแห่งอัญมณีที่โดดเด่นด้วยสีแดงอันเป็นเอกลักษณ์ ผ่านการรังสรรค์เป็นเครื่องประดับคุณภาพ ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากการเลือกซื้อสินค้าคุณภาพจาก 7 เขตแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรม Workshop รวมถึงการประกวด Cover Dance (18 ก.ค.) และ Creative Runway (19 ก.ค.) ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 50,000 บาท ที่จะมาช่วยเติมสีสันให้ทุกคนได้สัมผัสเสน่ห์ของกรุงธนใต้ในมุมมองใหม่ ทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเปิดเวทีแสดงศักยภาพของเยาวชนรุ่นใหม่อย่างเต็มที่