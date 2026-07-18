1981 Soul & Sold-JAS-MONOMAX ชวนเชียร์บอลโลกนัดชิงสดข้ามทวีป

อัจฉรา อัมพุช รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากัด พร้อมด้วย ฤทธิ์กร เทศน์สาลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารโครงการยุทธศาสตร์ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ) หรือ JAS ผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด FIFA World Cup 2026™ ในประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม MONOMAX และชีวา ลาภิณตั้งสุทธิ Retail Curator โครงการ 1981 Soul & Sold ผนึกกำลังร่วมมือครั้งสำคัญ จัดกิจกรรมเชิญชวนคอบอลล้อมวงชมฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศสดข้ามทวีป ในงาน“ LANTERN LIGHT THEATRE " ในบรรยากาศใต้แสงแห่งกาลเวลาแบบข้ามคืน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 ก.ค จนถึงเช้าวันจันทร์ที่ 20 ก.ค. เวลา 02.00 น. ณ บริเวณ 1981 Space ชั้น 1 ที่ 1981 Soul & Sold รามคำแหง ซอย 15
นอกจากนี้ ตั้งแต่วันนี้ - 20 ก.ค. 2569 พลาดไม่ได้! กับกิจกรรมพาย้อนอดีตสัมผัสบรรยากาศจุดตะเกียงแทนหลอดไฟ ล้อมวงชมหนังกลางแปลง รวมถึงชมความคลาสสิกของ ‘ตะเกียง’ ผ่านนิทรรศการตะเกียงอายุกว่า 100 ปี ที่บอกเล่าเรื่องราวของแสงสว่างผ่านกาลเวลา การแสดงศิลปะพื้นบ้าน ‘อีแซว’ ที่หาชมยาก การจัดแสดงจักรยานย้อนยุค ฯลฯ