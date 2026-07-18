แมคโดนัลด์ จัดเต็ม ‘แมคชีสซี่ ดังก์’

แมคโดนัลด์ จัดเต็มความอร่อยจากชีสแท้ๆ แบบเต็มแมค
กับ ‘แมคชีสซี่ ดังก์’ ดังก์สนุกได้ทุกเมนู
แมคโดนัลด์ จับกระแสเมนูชีสที่ยังคงมาแรงและครองใจ Gen Z อย่างต่อเนื่อง พร้อมตอกย้ำความเป็นตัวจริงเพื่อคนรักชีส กับแคมเปญ ‘แมคชีสซี่ ดังก์’ ที่กลับมากี่ครั้งก็สร้างกระแสความฟิน ได้ทุกครั้ง กับความอร่อยเต็มแมค จากเชดด้าชีสแท้ๆ รสชาติเข้มข้น หอมมัน จะดังก์กับเมนูไหนก็อร่อย
ครั้งนี้พิเศษยิ่งกว่าเดิม! ด้วยการจับคู่ชีสดังก์กับหลากหลายเมนูไอคอนิกจากแมคโดนัลด์ ให้ทุกคนสนุกกับ การครีเอทความอร่อย ไม่ว่าจะเป็น ชีสเบอร์เกอร์, ดับเบิ้ลชีสเบอร์เกอร์, ไก่ทอดแมค, แมคนักเก็ต และอีกหลากหลายเมนู ให้เลือกดังก์ได้ตามสไตล์ที่ใช่ พร้อมความฟินแบบชีสฉ่ำ ๆ ในเมนูพิเศษ ดังต่อไปนี้
• ชุดไก่ทอดแมคชีสซี่ ดังก์ : ไก่ทอด 1 ชิ้น, แมคนักเก็ต 4 ชิ้น, ชีสดังก์ 1 ถ้วย พร้อมเฟรนช์ฟรายส์ ปกติ 1 ห่อ และ โค้ก 12 ออนซ์ เริ่มต้นชุดละ 129 บาท
• ชุดชีสเบอร์เกอร์ + ชีสดังก์ : ชีสเบอร์เกอร์ 1 ชิ้น, ชีสดังก์ 1 ถ้วย พร้อมเฟรนช์ฟรายส์ขนาดกลาง 1 กล่อง และโค้ก 16 ออนซ์ 1 แก้ว เริ่มต้นชุดละ 129 บาท
• ชุดดับเบิ้ลชีสเบอร์เกอร์ + ชีสดังก์ : ดับเบิ้ลชีสเบอร์เกอร์ 1 ชิ้น, ชีสดังก์ 1 ถ้วย พร้อมเฟรนช์ฟรายส์ขนาดกลาง 1 กล่อง และโค้ก 16 ออนซ์ 1 แก้ว เริ่มต้นชุดละ 199 บาท .-
สามารถเติม ‘ชีสดังก์’ ให้ดังก์ได้แบบสะใจทุกคำ ในราคาเริ่มต้นถ้วยละ 39 บาท
อร่อยเต็มแมค ดังก์ได้ทุกเมนู! กับ ‘แมคชีสซี่ ดังก์’ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 สิงหาคม 2569 ที่ร้านแมคโดนัลด์ ทุกสาขาที่ร่วมรายการ, แมคไดร์ฟทรู และแมคดิลิเวอรี โทร.1711, เว็บไซต์ www.mcdonalds.co.th