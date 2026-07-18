โปรดเลี่ยง!ทช.ปิดเบี่ยงจราจร"ถนนนครอินทร์"ช่องทางหลักถึง 9 ธ.ค. 69 ช่วง 21.30 น. - 05.00 น.

กรมทางหลวงชนบท แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว บนถนนนครอินทร์บริเวณช่องทางหลัก
ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2569 ช่วงเวลา 21.30 น. - 05.00 น.
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง จะทำการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงผิวจราจร บนถนนนครอินทร์ ช่วง กม.ที่ 2+800 - กม.ที่ 7+200 ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2569 ช่วงเวลา 21.30 น. - 05.00 น. ของวันถัดไป
โดยสลับช่องทางซ้ายและขวา
ทั้งนี้ ทช. ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดสังเกตป้ายจราจร รวมถึงปฏิบัติตามป้ายเตือน
ป้ายแนะนำ อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวก ณ โอกาสนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประชาชนสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 063-898-9598 และ 081-981-8124