บินฉ่ำรับไฮซีซัน! “เวียตเจ็ทไทยแลนด์”เพิ่มความถี่ พร้อมอัดโปรฯ ตั๋ว 0 บาท

บินฉ่ำรับไฮซีซัน! “เวียตเจ็ทไทยแลนด์” ลุยเพิ่มความถี่เที่ยวบินสู่เส้นทางฮิต พร้อมอัดโปรฯ ตั๋ว 0 บาท จองด่วนวันนี้ - 23 ก.ค. 69
สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ เดินหน้าเพิ่มความถี่เที่ยวบินรับดีมานด์การเดินทางที่เพิ่มขึ้นช่วงไฮซีซัน ในเส้นทางยอดนิยมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ อาทิ เชียงใหม่ ภูเก็ต มุมไบ โกลกาตา โซล และเซี่ยงไฮ้ หนุนภาคการท่องเที่ยวและการบินคึกคัก ด้วยทางเลือกการเดินทางที่หลากหลายและสะดวกสบายยิ่งขึ้นแก่ผู้โดยสาร พร้อมมอบความคุ้มค่าแก่นักเดินทางด้วยโปรโมชันบัตรโดยสารราคาเริ่มต้นเพียง 0 บาท* (ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม) สามารถสำรองบัตรโดยสารราคาพิเศษได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 23 กรกฎาคม 2569 ทางเว็บไซต์ www.vietjetair.com และแอปพลิเคชัน Vietjet Thailand สำหรับการเดินทางระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2569 – 31 พฤษภาคม 2570 (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)
นายปิ่นยศ พิบูลสงคราม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการพาณิชย์และลูกค้าสัมพันธ์ เวียตเจ็ทไทยแลนด์ กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในปี 2569 ยังคงมีแนวโน้มที่เติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงไฮซีซันซึ่งเป็นช่วงที่ความต้องการเดินทางทั้งของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาเพิ่มสูงขึ้น สอดคล้องกับการคาดการณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่ประเมินว่าตลอดปีจะมีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศกว่า 200 ล้านคน-ครั้ง และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 33 ล้านคน
ประกอบกับเพื่อเป็นการเตรียมรับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐผ่านโครงการ ‘ไทยเที่ยวไทย พลัส’ ที่ช่วยสนับสนุนบรรยากาศการเดินทางให้คึกคักมากยิ่งขึ้น ปัจจัยดังกล่าวเป็นแรงสนับสนุนสำคัญให้เวียตเจ็ทไทยแลนด์เดินหน้าเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับความต้องการเดินทางที่เติบโต พร้อมมอบทางเลือกด้านตารางบินที่ยืดหยุ่น ราคาที่เข้าถึงได้ และเชื่อมโยงผู้คนสู่จุดหมายปลายทางทั่วประเทศ อันจะมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของภาคการท่องเที่ยว รวมถึงช่วยกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน
เวียตเจ็ทไทยแลนด์ได้เพิ่มความถี่เที่ยวบินภายในประเทศรวมสูงสุด 70 เที่ยวบินต่อวัน ครอบคลุม 12 เส้นทาง โดยเฉพาะเส้นทางกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - ภูเก็ต ที่เพิ่มความถี่เป็นสูงสุด 12 เที่ยวบินต่อวันต่อเส้นทาง เพื่อรองรับความต้องการเดินทางที่สูงอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน สายการบินฯ ได้เพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางระหว่างประเทศ อาทิ เส้นทางบินตรงจากกรุงเทพฯ สู่มุมไบ โกลกาตา โซล และเซี่ยงไฮ้ พร้อมกันนี้ยังได้เดินหน้าขยายเครือข่ายเที่ยวบินระหว่างประเทศ ด้วยการเปิดให้บริการเส้นทางบินตรงทุกวัน กรุงเทพฯ–กัวลาลัมเปอร์ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป เพื่อเพิ่มทางเลือกและความยืดหยุ่นให้แก่ผู้โดยสารทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ