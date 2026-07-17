19 ก.ค.นี้ เตรียมเปิดถนนฝั่ง"วงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแยกบ้านแขก”บรรเทาเดือดร้อน น้ำรั่วอุโมงค์”สีม่วง”แนวโน้มดีขึ้น

“สิริพงศ์” อัปเดตสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วง อัตราลดลงและอาคารไม่ทรุดตัวเพิ่ม ติดต่อกัน 5 วัน สั่งเฝ้าระวังอีก 2 วัน รฟม.-ตำรวจ ประเมินเบื้องต้น เตรียมเปิดจราจรถนนประชาธิปกฝั่ง”วงเวียนใหญ่ มุ่งหน้าแยกบ้านแขก”อาทิตย์19 ก.ค. 69 เวลา 06.00 น. พร้อมยืนยันช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับกระทบเต็มที่
วันที่ 17 ก.ค. 2569 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน–ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 4 ช่วงสะพานพุทธ–ดาวคะนอง บริเวณแยกวงเวียนใหญ่ว่า ได้รับรายงานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และกองบัญชาการตำรวจนครบาล ว่า จากการติดตามและตรวจสอบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดปริมาณน้ำที่รั่วซึมหรือไหลเข้าสู่อุโมงค์มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกันการทรุดตัวของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงรอยแตกร้าวในพื้นที่โดยรอบมีอัตราที่คงที่ต่อเนื่อง 5 วัน สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์โดยรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคม รฟม. และผู้รับจ้าง ได้ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอุโมงค์และงานก่อสร้างใต้ดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์สาเหตุ และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้าน รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดการจราจร โดยยึดหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัยเป็นสำคัญ
“ขณะนี้สถานการณ์ได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอุโมงค์และงานก่อสร้างใต้ดินว่าอาจสามารถเปิดจราจรบางส่วนให้ใช้ได้ เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการซ่อมแซม และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ภายหลังการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด และไม่มีการทรุดตัว ในระยะ 5 วันที่ผ่านมา โดยภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และยังไม่พบสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงเพิ่มเติม ซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องอีก 2 วัน เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยสูงสุด ก่อนดำเนินการคืนพื้นที่การจราจรบางส่วนแก่ประชาชน”
ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรบางส่วนได้ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โดยในระยะแรกจะเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางถนนประชาธิปก ตั้งแต่บริเวณแยกวงเวียนใหญ่ มุ่งหน้าแยกบ้านแขกในรูปแบบการเดินรถทางเดียว (One Way) เพื่อลดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่และรักษามาตรฐานความปลอดภัย โดยจะจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรดูแลผู้ใช้เส้นทาง และบริหารจัดการการสัญจรอย่างเต็มที่ในช่วงเริ่มต้นของการเปิดใช้ถนน
นอกจากการเร่งแก้ไขสถานการณ์แล้ว กระทรวงคมนาคมและ รฟม. ยังให้ความสำคัญกับการบรรเทาผลกระทบและการเยียวยาประชาชนอย่างเต็มที่ โดยล่าสุดได้ดำเนินการเยียวยาผู้อยู่อาศัยในอพาร์ตเมนต์แล้วจำนวน 128 ราย และอยู่ระหว่างติดตามดูแลอีก 1 ราย เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างครบถ้วน ขณะที่ผู้ประกอบการอาคารพาณิชย์และร้านค้าแผงลอย มีผู้ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วจำนวน 61 ราย ซึ่ง รฟม. จะเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ภายใต้หลักความเป็นธรรมและความโปร่งใส
นายสิริพงศ์ ยืนยันว่า ทุกขั้นตอนของการดำเนินงานเป็นไปตามข้อสั่งการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขสถานการณ์ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรก ก่อนดำเนินการเปิดพื้นที่หรือคืนการจราจรในบริเวณดังกล่าว