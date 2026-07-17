ลือหึ่ง ไทยเบฟ จ่อขายสิทธิ์แฟรนไชส์ เคเอฟซี

สำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานวันนี้ (17 ก.ค.69) ว่า บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือ ไทยเบฟ ของเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี อาจจะกำลังพิจารณาการขายธุรกิจที่ได้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ KFC ในประเทศไทย
รายงานดังกล่าว อ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้ ซึ่งไม่เปิดเผยชื่อ ให้ข้อมูล ไทยเบฟ กำลังร่วมมือกับแบงก์ออฟอเมริกา (Bank of America) เพื่อประเมินความสนใจจากผู้ซื้อ แต่ยังอยู่ระหว่างการเจรจา และอาจไม่ได้นำไปสู่การตกลงซื้อขายแต่อย่างใด
ปัจจจุบัน บริษัท คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (QSR of Asia Co.) หรือที่ใช้ชื่อย่อว่า คิวเอสเอ(QSA ) เป็นบริษัทภายใต้กลุ่มธุรกิจอาหารของไทยเบฟ และเป็น 1 ใน 3 ผู้ได้รับสิทธิบริหารแฟรนไชส์ KFC ในประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ เซ็นเทล และบริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรืออาร์ดีซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก เดฟยานี อินเตอร์เนชั่นแนล
โดยข้อมูลจากเว็บไซต์ของบริษัท ระบุว่า ไทยเบฟ ได้เข้าซื้อกิจการร้าน KFC จำนวน 240 สาขา ในปีค.ศ. 2017 มูลค่าประมาณ 11,400 ล้านบาท ปัจจุบัน คิวเอสเอ ดำเนินกิจการร้าน KFC มากกว่า 500 สาขาทั่วประเทศไทย เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ KFC รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (อ่านข่าว ยัม ประเทศไทย เปิดตัวแฟรนไชส์ซีรายที่สาม เดอะคิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย)
อย่างไรก็ตาม รายงานระบุว่า ทางไทยเบฟ ยังไม่ได้ตอบกลับคำขอความคิดเห็นในเรื่องนี้ ขณะที่แบงก์ออฟอเมริกาก็ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นต่อเรื่องดังกล่าวเช่นกัน
ทั้งนี้ แบรนด์ KFC ดำเนินการโดยบริษัท ยัม แบรนด์ส มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองหลุยส์วิลล์ รัฐเคนทักกี และเป็นผู้บริหารแบรนด์ทาโก้ เบลล์ รวมถึงพิซซ่าฮัท ด้วย