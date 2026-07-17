“ภัทรพงศ์”ลงพื้นที่”ปราจีนบุรี”รับฟังปัญหาประชาชน ร้องปรับปรุง”ถนน-ไฟส่องสว่าง”ทล. 359 “กบินทร์บุรี”

“ภัทรพงศ์”ลงพื้นที่รับฟังปัญหาชาว”ปราจีนบุรี ร้องเร่งปรับปรุงถนน ทล.359 และไฟส่องสว่าง แก้จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ พร้อมเร่งก่อสร้างขยาย ทล. 33 และ 304 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
วันนี้ (17 กรกฎาคม 2569) นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และเป็นผู้แทนรัฐบาลในการรับฟังข้อร้องเรียน ปัญหาและข้อเสนอจากประชาชน ตลอดจนติดตามการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและวางแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในระยะยาว
นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า ได้รับฟังข้อเสนอจากประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว วังท่าช้าง ย่านรี เมืองเก่า วังตะเคียน นนทรี และทุ่งโพธิ์ อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอเมืองปราจีนบุรี ซึ่งสะท้อนปัญหาด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การปรับปรุงสภาพผิวทางและระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข 359 การขยายถนน การแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ การพัฒนาเส้นทางรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม การส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะและระบบราง รวมถึงการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ
นอกจากนี้ ยังมีการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาช้างป่า การพังทลายของตลิ่ง และระบบสาธารณูปโภค ซึ่งได้จะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป
จากนั้น ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ของกรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยเร่งผลักดันการก่อสร้างและปรับปรุงทางหลวงสายสำคัญ ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 33 และทางหลวงหมายเลข 304 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง และการค้าชายแดน ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนทางหลวง ผ่านการปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ก่อสร้างจุดพักรถ ทางหนีฉุกเฉิน และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ตลอดจนเร่งแก้ไขปัญหาผิวจราจรและระบบไฟฟ้าแสงสว่างในเส้นทางที่ประชาชนได้รับผลกระทบ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้โครงข่ายคมนาคมสามารถรองรับการเดินทาง การขนส่ง และการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จังหวัดปราจีนบุรีนั้น นับเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ทั้งด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอำเภอกบินทร์บุรีที่เป็นฐานของการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญของภาคตะวันออก ส่งผลให้มีปริมาณการเดินทางและการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงคมนาคมจึงให้ความสำคัญกับการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยบนโครงข่ายถนนและระบบราง ตลอดจนสนับสนุนการเชื่อมโยงชุมชม แหล่งอุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดในระยะยาว
“กระทรวงคมนาคม จะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ พร้อมเร่งประสานงานและดำเนินการให้เกิดความคืบหน้าโดยเร็ว เพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างเป็นรูปธรรม”