บีทีเอส จัดกิจกรรม “Safety Kids” เสริมเรียนรู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าอย่างปลอดภัย แก่นักเรียน

บีทีเอส จัดกิจกรรม “Safety Kids” ส่งเสริมการเรียนรู้การใช้ระบบรถไฟฟ้าอย่างปลอดภัยให้กับคณาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนสวนบัว
นายณัฐชัย ผะเดิมชิต ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือรถไฟฟ้าบีทีเอส นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน จัดกิจกรรม “Safety Kids” ณ โรงเรียนสวนบัว โดยมีนางสาวรุยาพร เจียมประเสริฐ ผู้อำนวยการ และนางพิมลรัตน์ พันธุมเสน รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ กิจกรรมในครั้งนี้มีคณาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4– 6 จำนวน 75 คน เข้าร่วมเรียนรู้การใช้ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสอย่างปลอดภัย จากวิทยากรด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ ควบคู่กับกิจกรรมเกมเสริมทักษะที่ออกแบบให้เหมาะสมกับช่วงวัย และง่ายต่อการเรียนรู้ อาทิ เกมจับคู่ภาพความปลอดภัย, เกมรับอุปกรณ์ PPE, เกมให้ความรู้ด้านยาเสพติด, เกม Do & Don’t ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส และเกม Bingo
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ากิจกรรมนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสอย่างปลอดภัย ให้แก่คณาจารย์และนักเรียน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวัน รวมถึงถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องให้กับบุคคลรอบข้างได้ อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืน