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CPF ชูยุทธศาสตร์ '5 Goods' ขับเคลื่อนธุรกิจไก่ไข่ยุคใหม่ ย้ำเป้าหมายสร้างความสุขให้สังคมและโลก มากกว่าเพียงผลกำไร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ในโลกธุรกิจยุคใหม่ ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้ถูกวัดเพียงแค่ผลกำไรในงบการเงิน แต่คือการสร้างคุณค่าที่ส่งถึงมือผู้บริโภคไปพร้อมกับการโอบอุ้มสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน การเดินหน้าของอุตสาหกรรมอาหารในวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องของการก้าวไปข้างหน้าเพียงลำพัง หากแต่คือการสร้างระบบนิเวศที่รับผิดชอบต่อทุกชีวิตที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่พนักงานในฟาร์ม เกษตรกรคู่ค้า ชุมชนรอบข้าง ไปจนถึงการรักษาความมั่นคงทางอาหารเพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงโปรตีนคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม

ด้วยความเชื่อที่ว่า “ธุรกิจจะเติบโตอย่างมีความหมาย ต้องสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับส่วนรวม” ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การส่งมอบสุขภาพที่ดีแก่ผู้บริโภค การสร้างรอยยิ้มให้ชุมชน การเป็นคู่คิดมั่นคงของเกษตรกร ไปจนถึงการส่งต่อโลกที่ยั่งยืนให้คนรุ่นหลัง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จึงได้เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจไก่ไข่ผ่านกลยุทธ์ ‘5 Goods’ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างรอบด้าน

สมคิด วรรณลุกขี ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า "หัวใจสำคัญของธุรกิจไก่ไข่ซีพีเอฟ คือการส่งมอบโปรตีนคุณภาพสูงที่เข้าถึงได้ให้กับคนไทย แต่ในขณะเดียวกัน เราเชื่อว่าธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเติบโตไปพร้อมกับเรา เราจึงวางกลยุทธ์การสื่อสารและการดำเนินงานภายใต้แนวคิด '5 Goods' เพื่อสะท้อนถึงเบื้องหลังไข่ไก่ทุกฟองว่ามีมากกว่าแค่คุณค่าทางอาหาร แต่คือความตั้งใจดีที่เรามอบให้ในทุกมิติ"

ยุทธศาสตร์ "5 Goods" ของธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ ประกอบด้วย:
Good Food: ผลิตไข่ไก่คุณภาพสูงสู่คนไทย ด้วยไก่ไข่ที่เลี้ยงในระบบปิด พร้อมใช้โพรไบโอติกในการเลี้ยง ทำให้ไก่มีสุขภาพแข็งแรง ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าไข่ไก่ที่รับประทานนั้นปลอดภัยไร้สารตกค้างและเชื้อซัลโมเนลล่า มากกว่านั้นยังมีไข่ไก่ชนิดพิเศษที่มาจากไก่ไข่ที่เลี้ยงด้วยซุปเปอร์ฟู้ด อาทิ ไข่เบญจาที่เลี้ยงแม่ไก่ด้วยซุปเปอร์ฟู้ด ทำให้ได้ไข่โอเมก้า 3 สูงกว่าไข่ไก่ทั่วไป

Good Farm: ยกระดับสู่ Smart Farm ด้วยเทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ ทั้งอุณหภูมิ อาหาร น้ำ รวมถึงสิ่งแวดล้อมให้แม่ไก่อยู่สบาย ลดความเสี่ยงโรค และเพิ่มประสิทธิภาพ ลดสูญเสีย ประหยัดพลังงาน ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากล

Good People: ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านฟาร์ม โรงคัดไข่ และระบบพลังงานหมุนเวียนจากไบโอแก๊ส ดูแลบุคลากรด้วยสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นลำดับต้นๆ และส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ผ่านโครงการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

Good Community: ความสำเร็จที่แท้จริงของธุรกิจไม่ได้วัดกันที่ยอดขาย แต่คือรอยยิ้มและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนรอบข้าง เราจึงไม่เป็นเพียงแค่โรงงานหรือฟาร์มที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยว แต่เรามุ่งมั่นที่จะเป็น "เพื่อนบ้านที่จริงใจ" เริ่มต้นจากการดูแลผู้คนในพื้นที่รอบฟาร์มให้เติบโตไปด้วยกัน ผ่านการแบ่งปันทรัพยากรอย่างปุ๋ยจากระบบไบโอแก๊สเพื่อช่วยลดต้นทุนและยกระดับผลผลิตทางการเกษตรให้แก่ชุมชนใกล้เคียง

ขณะเดียวกันยังขยายความปรารถนาดีสู่การสร้างการเข้าถึงอาหารคุณภาพในระดับประเทศ โดยตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา "โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน" ในโรงเรียนกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ได้พิสูจน์แล้วว่าไข่ไก่เพียงหนึ่งฟองจากความตั้งใจจริง สามารถเปลี่ยนอนาคตและเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้แก่เยาวชนไทยในพื้นที่ห่างไกลได้อีกด้วย

Good Planet: เปลี่ยนมูลไก่สู่พลังงานสะอาดผ่านระบบไบโอแก๊ส ทำให้สมาร์ทฟาร์มพึ่งพาไฟฟ้าที่ผลิตเองได้เฉลี่ยสูงถึง 90% พร้อมระบบจัดการของเสียเป็นศูนย์ (Zero Waste) ที่เปลี่ยนมูลไก่และน้ำเสียทั้งหมดเป็นพลังงานและปุ๋ยอินทรีย์ 100% ก้าวสำคัญนี้ไม่เพียงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แต่ยังยืนยันได้ว่าไข่ไก่ทุกฟองของซีพีเอฟถูกผลิตด้วยมาตรฐานที่ใส่ใจโลกอย่างแท้จริง

“ความตั้งใจของเราคือการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการ เพื่อส่งมอบไข่ไก่ที่มีคุณภาพสูงควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งนอกจากจะเป็นการปรับตัวของธุรกิจแล้ว ยังเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาความมั่นคงทางอาหารให้แก่คนไทยทุกคนได้อย่างต่อเนื่อง” สมคิดกล่าว

ท้ายที่สุด ธุรกิจไก่ไข่ของซีพีเอฟมุ่งหวังที่จะสื่อสารให้สังคมเห็นถึงความโปร่งใสและตั้งใจจริงในการทำธุรกิจที่ไม่เพียงแค่มองหาผลกำไร แต่เป็นการมุ่งมั่นที่จะส่งมอบไข่ไก่ที่ “คุณภาพดีที่สุดสำหรับผู้บริโภค และยั่งยืนที่สุดสำหรับโลก” เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรที่เติบโตอย่างมีความรับผิดชอบเคียงข้างคนไทยตลอดไป




















CPF ชูยุทธศาสตร์ '5 Goods' ขับเคลื่อนธุรกิจไก่ไข่ยุคใหม่ ย้ำเป้าหมายสร้างความสุขให้สังคมและโลก มากกว่าเพียงผลกำไร
CPF ชูยุทธศาสตร์ '5 Goods' ขับเคลื่อนธุรกิจไก่ไข่ยุคใหม่ ย้ำเป้าหมายสร้างความสุขให้สังคมและโลก มากกว่าเพียงผลกำไร
CPF ชูยุทธศาสตร์ '5 Goods' ขับเคลื่อนธุรกิจไก่ไข่ยุคใหม่ ย้ำเป้าหมายสร้างความสุขให้สังคมและโลก มากกว่าเพียงผลกำไร
CPF ชูยุทธศาสตร์ '5 Goods' ขับเคลื่อนธุรกิจไก่ไข่ยุคใหม่ ย้ำเป้าหมายสร้างความสุขให้สังคมและโลก มากกว่าเพียงผลกำไร
CPF ชูยุทธศาสตร์ '5 Goods' ขับเคลื่อนธุรกิจไก่ไข่ยุคใหม่ ย้ำเป้าหมายสร้างความสุขให้สังคมและโลก มากกว่าเพียงผลกำไร
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