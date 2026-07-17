ขบ.ออกประกาศบังคับ”รถกระบะยกดัมพ์”ต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือน เริ่ม 1 ต.ค. 69 ส่วน รถเก่าผ่อนผันถึง 1 เม.ย. 70

กรมการขนส่งทางบก ออกประกาศกำหนดรถบรรทุกยกเท ต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือน “กระบะยกดัมพ์” ดีเดย์ 1 ต.ค. 69 ส่วนรถเก่าจด ทะเบียนก่อน เร่งติดตั้งบังคับใช้ 1 เม.ย. 70 เป้าหมาย ต้องติดตั้งครบทุกคัน 1 ม.ค. 71 เพื่อยกระดับความปลอดภัย
นายฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ และโฆษกกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่รถบรรทุกยกเท (รถดัมพ์) กระบะยกขึ้นขณะขับขี่โดยที่คนขับรถไม่รู้ตัวอาจเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน กระทรวงคมนาคม มีนโยบายมุ่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของรถบรรทุก โดยกรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแล จึงได้ออกประกาศกรมฯ เรื่อง กำหนดลักษณะและมาตรฐานของตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่มีตัวถังส่วนที่บรรทุกเป็นแบบยกเทได้ของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2569 เพื่อกำหนดให้รถบรรทุกยกเท รวมถึงรถลากจูง รถพ่วง หรือรถกึ่งพ่วงที่มีตัวถังแบบยกเทได้ ต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือน “กระบะยกดัมพ์”
โดยประกอบไปด้วยสัญญาณเสียงและสัญญาณแสง (สีแดงหรือสีเหลืองอำพัน) ในห้องผู้ขับรถ เพื่อให้รับรู้ได้เมื่อกระบะบรรทุกมีการยกตัวขึ้น เป็นการป้องกันความผิดพลาดของผู้ขับรถลืมลดกระบะดัมพ์ลงให้สนิท หรือลืมปลดเกียร์ฝาก (Power Take-Off : PTO) ก่อนออกรถ นอกจากนี้ การติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวต้องสามารถครอบคลุมการตรวจสอบการยกดัมพ์ทั้งคันที่ใช้ลากจูงและคันที่ถูกลากจูง โดยไม่กระทบกับระบบการทำงานเดิมของรถ
สำหรับการบังคับใช้ประกาศดังกล่าว กรณีรถจดทะเบียนใหม่ (รวมถึงรถเคยจดทะเบียนแล้วนำมาจดทะเบียนใหม่) จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป ในส่วนของรถที่จดทะเบียนไว้แล้วก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2569 จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2570 และจะมีผลครอบคลุมรถบรรทุกยกเททั้งหมดภายในวันที่ 1 มกราคม 2571
ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกกำชับให้ผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกยกเทที่มีลักษณะตามประกาศดังกล่าว ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือน “กระบะยกดัมพ์” ตามกำหนดเวลาดังกล่าวอย่างเคร่งครัด อันจะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืนต่อไป