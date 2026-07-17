แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ จัดโปรฯ "Amazing Thailand Grand Sale 2026" ลดสูงสุด 80% พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย

ศูนย์การค้าแพลทินัม ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ผ่านแคมเปญ "Amazing Thailand Grand Sale 2026" ยกระดับการช้อปปิ้งสู่การมอบ Grand Experience ที่มุ่งเน้นการนำเสนอศักยภาพของแบรนด์ไทย ที่โดดเด่นด้านคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และอัตลักษณ์ท้องถิ่น ต่อยอดสู่การสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าตลอดจนนักท่องเที่ยว พร้อมชวนช้อปรับสิทธิพิเศษมากมาย ภายใต้แคมเปญ "Amazing Thailand Grand Sale 2026" ดังนี้
ช้อปสุดคุ้มรับส่วนลดพิเศษสูงสุด 80% จากร้านค้าภายในศูนย์การค้าแพลทินัม ที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ ร้าน No Problem, ร้าน Kids Wear, ร้าน Small Room62, ร้าน Of New York, ร้าน Trust Studio, ร้าน JN LEATHER, ร้าน CHAROTTE ฯลฯ
GO SHOP GET BAG: ช้อปครบ 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ นำใบเสร็จลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของโครงการ www.tourismthailand.org/amazingthailandgrandsale นำหลักฐานการลงทะเบียนพร้อมใบเสร็จตัวจริงไปแสดง ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 โซน 2 รับ SHOPPING BAG ฟรี! (จำกัด 1 ท่าน/1 สิทธิ์ตลอดรายการ จนกว่าสินค้าจะหมด)
ONCE SHOP ONE PRIZE: ช้อปครบ 2,000 บาทขึ้นไป นำใบเสร็จลงทะเบียนในเว็บไซต์ของโครงการฯ รับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลรถยนต์ EV และแพคเกจท่องเที่ยวรวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท (1 ใบเสร็จ/1 สิทธิ์)
SHOP ON TOP : เพียงซื้อและบันทึกยอดการช้อปบนเว็บไซต์ของโครงการฯ รับไปเลยสินค้า LIMITED จากแบรนด์ไทยดีไซน์เก๋ จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารวม 200,000 บาท สำหรับผู้ที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดตลอดระยะเวลากิจกรรม TOP SPENDER 10 อันดับแรก รับฟรีของรางวัล Limited Edition จากแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ชื่อดัง
ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับแคมเปญ "Amazing Thailand Grand Sale 2026" ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าแพลทินัม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน www.amazingthailandgrandsale.com