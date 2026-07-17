กบง.ดอดยกเลิกเพดานราคาน้ำมัน 35 บาท/ลิตร เปิดช่องขยับขึ้นราคาขายปลีก หากราคาตลาดโลกพุ่ง

กบง.ดอดยกเลิกกรอบเพดานราคาขายปลีกน้ำมัน 35 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่ 16 ก.ค. เป็นต้นไป เพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารกองทุนน้ำมันฯ หากสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกพุ่ง ชี้ช่วงนี้ราคาน้ำมันโลกปรับลด ทำให้กองทุนน้ำมันฯลดการชดเชยและรีดเบนซินนำเงินเข้ากองทุนฯเพิ่มขึ้น
แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติยกเลิกมาตรการกำหนดเพดานราคาขายปลีกน้ำมันสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอลและน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ระดับไม่เกิน 35 บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. ผ่านมา เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารกองทุนน้ำมันฯได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ต้องแบกการชดเชยน้ำมันที่มากเกินไป เพราะในวันที่ 8 ก.ค. 69 ราคาน้ำมันในตลาดโลกดีดตัวเพิ่มสูงขึ้นแรง 4-5%จากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะกรณีที่สหรัฐอเมริกาขู่โจมตีอิหร่านอีกครั้ง
จากเดิม กบง.ได้ประกาศกรอบราคาขายปลีกน้ำมันไม่เกิน 35.00 บาทต่อลิตรในวันที่ 7 ก.ค. 69 เพื่อปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลง 2.56 บาท/ลิตร และน้ำมันกลุ่มเบนซิน 2.51บาท/ลิตรโดยมีผลในวันที่ 8 ก.ค.2569
อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันโลกดีดขึ้นในวันที่ 8ก.ค.ไปไม่กี่วันก่อนที่จะราคาน้ำมันเริ่มปรับลดลง โดยกบน.ยังไม่ได้ปรับขึ้นราคาขายหน้าปั๊ม แต่ให้กองทุนน้ำมันอุ้มไว้ เมื่อราคาน้ำมันตลาดโลกลดลง กองทุนน้ำมันฯจึงกำหนดให้นำเงินเข้ากองทุนฯสำหรับน้ำมันเบนซินอยู่ที่ 5.47 บาทต่อลิตรในวันที่ 17 ก.ค.69 เพิ่มขึ้นจากเดิม5.29บาท/ลิตรเมื่อวันที่ 16 ก.ค.69 และลดการชดเชย(อุดหนุน)น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาอยู่ที่ 6.95 บาทต่อลิตร ลดลงจากเดิม 7.75 บาท/ลิตร
“ การยกเลิกเพดานจะช่วยให้การบริหารสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาเมื่อกำหนดเพดานไว้ที่ 35 บาทต่อลิตร หากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับเพิ่มสูงขึ้นก็ไม่สามารถปรับราคาได้เกินกรอบดังกล่าว ส่งผลให้กองทุนต้องแบกรับภาระชดเชยเพิ่มขึ้น”
แหล่งข่าวกล่าวต่อไปว่า การพิจารณาดึงส่วนต่างของค่าการกลั่นที่สูงกว่าปกติส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเพื่อลดราคาขายปลีกในรอบเดือน ส.ค. นั้น ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจะมีการจัดเก็บเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากต้องรอประเมินส่วนต่างระหว่างราคาน้ำมันดิบกับราคาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รวมถึงต้นทุนของโรงกลั่นในช่วงสิ้นเดือน ก.ค. ก่อน
ขณะนี้กองทุนน้ำมันได้ดำเนินการเตรียมวงเงินกู้ไว้แล้ว 20,000 ล้านบาท แต่ยังไม่มีการเบิกเงินกู้ยืมดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันเริ่มผ่อนคลาย หากในอนาคตราคาน้ำมันกลับมาปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบสภาพคล่องของกองทุน ฯ จึงจะพิจารณาเบิกใช้วงเงินดังกล่าว
ปัจจุบันฐานะกองทุนน้ำมันยังคงติดลบที่ประมาณ 58,000 ล้านบาท โดยมีรายจ่ายจากการชดเชยราคาน้ำมันและก๊าซหุงต้ม ทำให้มีภาระเงินไหลออกเฉลี่ย515 ล้านบาทต่อวัน