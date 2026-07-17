MEA ลงพื้นที่ฉลองกรุง ตรวจความพร้อมเสาเหล็ก Monopole ทดแทนกว่า 58 ต้น ยกระดับความปลอดภัย

นายรณชัย เรืองยุทธ รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ลงพื้นที่ย่านฉลองกรุง เพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการติดตั้งเสาไฟฟ้าและสายส่งใหม่ทดแทนเสาเดิมกว่า 58 ต้น ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฝนลมกระโชกแรงนำเทคโนโลยีเสาเหล็ก Monopole ที่มีความแข็งแรงสูงมาใช้งานเพื่อยกระดับความปลอดภัย ควบคู่กับการเร่งรัดมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกครัวเรือน
รองผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในครั้งนี้ เป็นการยกระดับการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ฉลองกรุง หลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ โดย MEA ได้นำเสาไฟฟ้าชนิดเสาเหล็ก Monopole จำนวน 58 ต้น รวมระยะทางในพื้นที่ถนนฉลองกรุงกว่า 2 กิโลเมตร มาติดตั้งทดแทนเสาแบบเดิม ซึ่งเสาประเภทนี้มีจุดเด่นในด้านโครงสร้างที่มีความแข็งแรงสูง ทนทานต่อแรงลมและสภาพอากาศที่แปรปรวนได้เป็นอย่างดี ถือเป็นการเสริมความปลอดภัยและเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าในระยะยาวให้กับประชาชนในพื้นที่