กรมทรัพย์สินทางปัญญา จับมือ ไอคอนสยาม และ ไอซีเอส จัด “เทศกาลผลไม้ GI" ชวนช้อปผลไม้ส่งตรงจากสวนถึงผู้บริโภคโดยตรง ระหว่างวันที่ 16-22 กรกฎาคม 2569 ณ ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ ไอคอนสยาม และ ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ เชิญชวนคนรักผลไม้ร่วมเปิดประสบการณ์แห่งรสชาติของผลไม้ไทย ในงาน "เทศกาลผลไม้ GI (Fruits Festival)" เทศกาลรวมผลไม้ GI (Geographical Indication : GI) หรือ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จากแหล่งผลิตคุณภาพทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ลิ้มรสความสดใหม่ เสมือนได้เดินทางไปถึงแหล่งกำเนิดของผลไม้แต่ละชนิด ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่สินค้า และนำมาสู่การสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน
ภายในงานได้รวบรวมผลไม้ GI ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ซึ่งแต่ละชนิดสะท้อนเอกลักษณ์ของภูมิประเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีการเพาะปลูกที่สืบทอดกันมายาวนาน อาทิ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษที่รวบรวมจากเกษตรกรผู้ปลูกคุณภาพจากหลายสวน ได้แก่ สวนบุญส่ง, สวนทับทิม, สวนยายวันนา, สวนป้าสนา และ กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนภูเขาไฟ หมู่ 6 ตำบลภูเงิน ที่นำผลผลิตสดใหม่ส่งตรงจากสวนมาจำหน่ายภายในงาน เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อทุเรียนคุณภาพดีจากเจ้าของสวนตัวจริง พร้อมพบกับ ไอศกรีมทุเรียนภูเขาไฟ จาก D ICE Durian ไอศกรีมรสชาติหวานมัน กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ที่นำทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษมาแปรรูปเป็นของหวานสุดพรีเมี่ยม สร้างประสบการณ์แปลกใหม่ที่หอมมันอร่อย เย็นฉ่ำ ได้รสสัมผัสของทุเรียนภูเขาไฟศรีษะเกษอย่างแท้จริง
นอกจากทุเรียนศรีสะเกษแล้ว ผลไม้พรีเมียมที่นับว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ของงาน คือ สับปะรดภูแลเชียงราย สับปะรดผลเล็กกำลังดี เนื้อสีเหลืองทอง กรอบ หวานฉ่ำ จากไร่น้ำพุสับปะรดภูแล จังหวัดเชียงราย มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว ตราCOCO เชย จากพื้นที่สวนมะพร้าวคุณภาพ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดดเด่นด้วยกลิ่นหอมธรรมชาติ น้ำมะพร้าวรสหวานละมุน และเนื้อนุ่มชวนสัมผัส น้อยหน่าปากช่อง จากไร่นายหญิงปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา น้อยหน่าเนื้อแน่น
ผลใหญ่ เมล็ดน้อย และรสหวานเข้มข้น และ กระท้อนตะลุง กระท้อนผลกลมแป้น ผิวคล้ายกำมะหยี่ เปลือกบาง ปุยเมล็ดฟูแห้งคล้ายปุยฝ้าย จากจังหวัดลพบุรี สินค้าอัตลักษณ์จากแหล่งผลิตที่รอให้ทุกคนได้ลิ้มลอง
ไม่หมดเพียงเท่านั้น ยังมี มะขามหวานเพชรบูรณ์ จากไร่จิตตนันท์ ที่โดดเด่นด้วยเนื้อหนา ฝักใหญ่ หวานละมุน และ มันแกวบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ที่มีเนื้อขาว กรอบ ฉ่ำน้ำ รสหวานธรรมชาติ เป็นผลผลิตที่สะท้อนภูมิปัญญาการเพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่
“เทศกาลผลไม้ GI" ไม่เพียงเป็นเทศกาลแห่งความอร่อย แต่ยังเป็นเวทีสำคัญที่สนับสนุนเกษตรกรไทยและสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าของสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ซึ่งเป็นกลไกการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิต ยกระดับภาพลักษณ์สินค้าเกษตรมูลค่าสูง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยสู่ตลาดโลก
ขอเชิญทุกท่านร่วมชิม ช้อป และอุดหนุนผลไม้ GI คุณภาพจากทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 16-22 กรกฎาคม 2569
ณ ชั้น M ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ (ตรงข้ามไอคอนสยาม) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1338