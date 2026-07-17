เริ่ม 1 ส.ค.นี้!เปิดวิ่งรถไฟชานเมือง ”กรุงเทพอภิวัฒน์ – อยุธยา” ค่าตั๋วเริ่มต้น 30 บาทตอบโจทย์คนทำงาน-ท่องเที่ยว

รฟท.เปิดตัว “SRT BANGKOK CONNEX” รถไฟชานเมืองปรับอากาศ กรุงเทพอภิวัฒน์ - อยุธยา เริ่ม 1 ส.ค. 69 วิ่งทุกวัน ค่าตั๋วเริ่มต้น 30 บาท เชื่อมดอนเมืองสะดวก ตอบโจทย์คนทำงานและสายท่องเที่ยว
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า เตรียมเปิดให้บริการขบวนรถพิเศษชานเมืองปรับอากาศ “SRT BANGKOK CONNEX” (BNEX) เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – อยุธยา โดยจะเริ่มวิ่งให้บริการทุกวัน (จันทร์ - อาทิตย์) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางที่ทั้งสะดวก สบาย ในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกคน โดยได้ขยายสถานีต้นทางมาที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าชานเมืองและรถไฟฟ้าในเขตเมืองสายต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
“การเปิดตัว SRT BANGKOK CONNEX ในครั้งนี้ เป็นการยกระดับบริการจากเดิมที่วิ่งเฉพาะวันธรรมดา ช่วงดอนเมือง - อยุธยา ให้ครอบคลุมและตอบโจทย์ผู้ใช้บริการมากขึ้น โดย รฟท. ได้นำรถดีเซลรางรุ่น KIHA 40/48 จากประเทศญี่ปุ่น มาปรับปรุงซ่อมบำรุงและตกแต่งภายในใหม่ทั้งหมดจนกลายเป็นรถไฟชานเมืองปรับอากาศที่นั่งสบาย มีพื้นที่กว้างขวาง พร้อมทั้งออกแบบตารางเดินรถให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานจริงของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง”
สำหรับตารางเดินรถในวันธรรมดา (จันทร์ - ศุกร์) จะเปิดให้บริการวันละ 6 เที่ยว (ขบวน 9001 - 9006) โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 05.15 น. เพื่อรองรับคนทำงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ขณะที่วันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์ - อาทิตย์) จะปรับเวลามาเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 09.05 น. โดยเปิดให้บริการวันละ 4 เที่ยว (ขบวน 9003 - 9006) เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และพักผ่อนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบบไม่ต้องรีบร้อนในวันหยุด
นอกจากนี้ รฟท. ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและมอบความคุ้มค่าให้กับผู้โดยสารด้วยการจัดโปรโมชันราคาพิเศษนาน 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม จนถึง 31 ตุลาคม 2569 โดยผู้โดยสารที่เดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ไปยังสถานีดอนเมือง รังสิต จนถึงสถานีคลองพุทรา จะจ่ายค่าตั๋วในราคาเพียง 30 บาท และหากเดินทางยาวไปจนถึงสถานีบางปะอิน บ้านโพ และสถานีปลายทางอยุธยา จะคิดอัตราค่าโดยสารสูงสุดเพียง 50 บาทเท่านั้น