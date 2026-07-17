ผู้ว่าฯ ระยอง เร่งแก้ปัญหาน้ำเสียที่ปลวกแดง สั่งดำเนินคดีเด็ดขาด ไม่มีเพิกเฉย

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหา กรณีมีน้ำเสียจากบริษัท อมตะ ยู จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรับบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะชิตี้ ระยอง รั่วไหลลงสู่สำรางและคลองสาธารณประโยชน์ โดยน้ำมีสีดำ มีกลิ่นเหม็น ทำให้ปลาตายในพื้นที่หมู่ 5 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดงว่า หลังจากรับทราบปัญหา ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการแก้ไข และตรวจสอบอย่างเร่งด่วน โดยพบว่า บริษัท อมตะ ยู จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย แห่งที่ 4 มีการปล่อยให้น้ำเสียจากบ่อบำบัดรั่วไหลลงที่ลงสู่พื้นที่สาธารณะ สาเหตุมาจาก คั้นดินกั้นน้ำเสียที่รอการบำบัดพังทลาย เนื่องจากฝนตกหนัก ส่งผลให้น้ำเสียไหลออกมานอกนิคมอุตสาหกรรม และยังพบอีกว่า มีกองขยะที่นำมาทิ้งไว้ในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนากลางไร่สับปะรด ซึ่งมีทั้งขยะทั่วไป และขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อเกิดฝนตกหนัก จะไหลรวมกันเป็นน้ำเสียในบริเวณที่ว่างของพื้นที่จำนวน 5 ไร่เศษ ซึ่งเป็นที่ดินของประชาชนรายหนึ่ง มีการเช่าที่ดินเป็นพื้นที่ทิ้งขยะ เพราะต้องการใช้เงินในการดูแลมารดา ซึ่งเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียง
คลิป 1 : https://youtube.com/shorts/CZHg-Ym4Akc
คลิป 2 : https://youtube.com/shorts/N0G-biDIoC4
“สำหรับการแก้ไขปัญหา ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมกันทำงานและแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ พร้อมดำเนินมาตรการต่าง ๆ ตามที่สั่งการ ไม่ว่า การเข้าไปขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ การซ่อมคั้นดินที่พังทะลาย ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 2 วัน หลังเกิดปัญหา พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำเสียมาวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี” นายไตรภพ กล่าว
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองกล่าวอีกว่า ขณะเดียวกัน ได้สั่งการให้มีการดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย โดยทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปลวกแดง ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 6 ก.ค. 2569 ถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร ขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับบริษัท อมตะ ยู จำกัด พร้อมรายงานให้อำเภอปลวกแดงทราบ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ และ เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2569 ที่ผ่านมา ทางตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ บริษัท อมตะ ยู จำกัด ที่สภ.ปลวกแดง ให้มีการดำเนินการตามกฎหมาย ด้วยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 228 ประกอบ มาตรา 100 แห่งบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
“ต้องขอเรียนว่า จังหวัดระยอง ไม่มีการปล่อยปละละเลยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมยังให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย” ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองกล่าว