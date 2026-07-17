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ดร.คงกระพัน ซีอีโอ ปตท. รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ปี 2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต จากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ในพิธีมอบรางวัลประจำปี 2569 เพื่อยกย่องบุคคลที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมที่ ดีงามและทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานด้านการต่อต้านทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสังคมอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 3 ปี ทั้งนี้ ดร.คงกระพัน นับเป็นผู้บริหารสูงสุดของ ปตท. คนแรกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว


รางวัลนี้สะท้อนบทบาทสำคัญในการผลักดัน ปตท. ให้ดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างสมดุล อีกทั้งยังส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีความใส่ใจและเห็นคุณค่าของการต่อต้านการทุจริต และมุ่งมั่นขับเคลื่อนเพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการขององค์กร ส่งผลให้ ปตท. ได้รับการรับรองสถานะ CAC Change Agent ในระดับสูงสุด และได้รับผลการประเมิน CGR ในระดับดีเลิศอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส รับผิดชอบ และเติบโตอย่างยั่งยืน


ดร.คงกระพัน ซีอีโอ ปตท. รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ปี 2569
ดร.คงกระพัน ซีอีโอ ปตท. รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ปี 2569
ดร.คงกระพัน ซีอีโอ ปตท. รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ปี 2569