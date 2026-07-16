Shure ขนทัพนวัตกรรมระบบเสียงอัจฉริยะและ AV สำหรับองค์กร ลุยงาน InfoComm Asia 2026

กรุงเทพฯ, 16 กรกฎาคม 2026 – Shure แบรนด์ระบบเสียงระดับโลก เดินหน้าโชว์ศักยภาพเทคโนโลยีระบบเสียงสำหรับการประชุมอัจฉริยะ (Intelligent Audio Conferencing) และนวัตกรรม AV สำหรับองค์กร (Enterprise AV) ล่าสุด แบบจัดเต็ม ในงาน InfoComm Asia 2026 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์จริงกับระบบประชุมทางไกลที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ระบบเสียงที่จัดการผ่านคลาวด์ และโซลูชัน AV ที่ยืดหยุ่น รองรับการปรับขนาด (Scalable) ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งในที่ทำงาน สถานศึกษา และสภาพแวดล้อมระดับองค์กรโดยเฉพาะ
ไลน์อัปเทคโนโลยีไฮไลต์
• IntelliMix™ Room Kits และ IntelliMix™ Bar Pro Kit โซลูชันระบบเสียงอัจฉริยะสำหรับการประชุม
• Microflex® Advance™ MXA925 และ MXA901 ไมโครโฟน Array แบบฝังฝ้าเพดานยอดนิยม
• ผลิตภัณฑ์กลุ่ม DCA901, SLX-D+, ADPSM, ANX4
• ซอฟต์แวร์และเครื่องมือการจัดการระบบ (System-Management Tools) เวอร์ชันล่าสุดจาก Shure
คำกล่าวจากผู้บริหาร
คุณเอริก อง (Eric Ong) ผู้อำนวยการฝ่ายขายของ Shure ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก กล่าวว่า:
"ระบบเสียงคือหัวใจสำคัญในการเชื่อมต่อ การทำงานร่วมกัน และการแบ่งปันไอเดียของผู้คนมาโดยตลอด และในยุคที่ออฟฟิศ ห้องเรียน หรือองค์กรต่าง ๆ เริ่มมีความอัจฉริยะและเชื่อมต่อกันมากขึ้น Shure จึงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบโซลูชันระบบเสียงที่มีความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการสื่อสารของมนุษย์อย่างแท้จริง
งาน InfoComm Asia ถือเป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่ทำให้เราได้พบปะกับลูกค้า พันธมิตร ทีมผู้ออกแบบระบบ (Integrators) รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้าน AV ทั่วภูมิภาค เพื่อแสดงให้เห็นว่าระบบเสียงอัจฉริยะจะเข้ามาขับเคลื่อนประสบการณ์การทำงานร่วมกันในยุคถัดไปได้อย่างไร"
ผู้ที่สนใจสามารถแวะไปเยี่ยมชมและทดสอบนวัตกรรมของ Shure ได้ที่งาน InfoComm Asia 2026 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2026 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์