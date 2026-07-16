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Shure ขนทัพนวัตกรรมระบบเสียงอัจฉริยะและ AV สำหรับองค์กร ลุยงาน InfoComm Asia 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรุงเทพฯ, 16 กรกฎาคม 2026 – Shure แบรนด์ระบบเสียงระดับโลก เดินหน้าโชว์ศักยภาพเทคโนโลยีระบบเสียงสำหรับการประชุมอัจฉริยะ (Intelligent Audio Conferencing) และนวัตกรรม AV สำหรับองค์กร (Enterprise AV) ล่าสุด แบบจัดเต็ม ในงาน InfoComm Asia 2026 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์จริงกับระบบประชุมทางไกลที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ระบบเสียงที่จัดการผ่านคลาวด์ และโซลูชัน AV ที่ยืดหยุ่น รองรับการปรับขนาด (Scalable) ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งในที่ทำงาน สถานศึกษา และสภาพแวดล้อมระดับองค์กรโดยเฉพาะ

ไลน์อัปเทคโนโลยีไฮไลต์

• IntelliMix™ Room Kits และ IntelliMix™ Bar Pro Kit โซลูชันระบบเสียงอัจฉริยะสำหรับการประชุม
• Microflex® Advance™ MXA925 และ MXA901 ไมโครโฟน Array แบบฝังฝ้าเพดานยอดนิยม
• ผลิตภัณฑ์กลุ่ม DCA901, SLX-D+, ADPSM, ANX4
• ซอฟต์แวร์และเครื่องมือการจัดการระบบ (System-Management Tools) เวอร์ชันล่าสุดจาก Shure
คำกล่าวจากผู้บริหาร

คุณเอริก อง (Eric Ong) ผู้อำนวยการฝ่ายขายของ Shure ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก กล่าวว่า:

"ระบบเสียงคือหัวใจสำคัญในการเชื่อมต่อ การทำงานร่วมกัน และการแบ่งปันไอเดียของผู้คนมาโดยตลอด และในยุคที่ออฟฟิศ ห้องเรียน หรือองค์กรต่าง ๆ เริ่มมีความอัจฉริยะและเชื่อมต่อกันมากขึ้น Shure จึงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบโซลูชันระบบเสียงที่มีความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการสื่อสารของมนุษย์อย่างแท้จริง

งาน InfoComm Asia ถือเป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่ทำให้เราได้พบปะกับลูกค้า พันธมิตร ทีมผู้ออกแบบระบบ (Integrators) รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้าน AV ทั่วภูมิภาค เพื่อแสดงให้เห็นว่าระบบเสียงอัจฉริยะจะเข้ามาขับเคลื่อนประสบการณ์การทำงานร่วมกันในยุคถัดไปได้อย่างไร"

ผู้ที่สนใจสามารถแวะไปเยี่ยมชมและทดสอบนวัตกรรมของ Shure ได้ที่งาน InfoComm Asia 2026 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2026 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์






Shure ขนทัพนวัตกรรมระบบเสียงอัจฉริยะและ AV สำหรับองค์กร ลุยงาน InfoComm Asia 2026
Shure ขนทัพนวัตกรรมระบบเสียงอัจฉริยะและ AV สำหรับองค์กร ลุยงาน InfoComm Asia 2026
Shure ขนทัพนวัตกรรมระบบเสียงอัจฉริยะและ AV สำหรับองค์กร ลุยงาน InfoComm Asia 2026
Shure ขนทัพนวัตกรรมระบบเสียงอัจฉริยะและ AV สำหรับองค์กร ลุยงาน InfoComm Asia 2026