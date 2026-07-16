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CPF โชว์ศักยภาพอาหารมาตรฐานฮาลาล ในงาน Grand Halal Bangkok 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF นำอาหารมาตรฐานฮาลาลมาจัดแสดงและจำหน่าย ภายใต้แนวคิด Kitchen of the World : Healthy for All ภายในงาน Grand Halal Bangkok 2026 โดยได้รับเกียรติจาก นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี เยี่ยมชมบูธ สะท้อนความมุ่งมั่นของ CPF ในการพัฒนาอาหารคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

CPF ยกทัพอาหารหลากหลายประเภท ทั้งอาหารพร้อมรับประทาน อาหารแช่แข็ง และของกินเล่นจากหลากหลายแบรนด์ อาทิ CP, ห้าดาว, BKP และ Kitchen Joy ซึ่งผลิตตามมาตรฐานฮาลาล โดยให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ไปจนถึงการควบคุมคุณภาพ เพื่อส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย รวมถึง อกไก่นุ่ม CP ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับอวกาศ ตอกย้ำศักยภาพด้านการผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานในระดับสากล

ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมบูธ CPF ภายในงาน Grand Halal Bangkok 2026 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15–17 กรกฎาคม 2569 ณ Hall 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อเลือกซื้ออาหารมาตรฐานฮาลาล และร่วมกิจกรรมภายในบูธตลอดการจัดงาน










CPF โชว์ศักยภาพอาหารมาตรฐานฮาลาล ในงาน Grand Halal Bangkok 2026
CPF โชว์ศักยภาพอาหารมาตรฐานฮาลาล ในงาน Grand Halal Bangkok 2026
CPF โชว์ศักยภาพอาหารมาตรฐานฮาลาล ในงาน Grand Halal Bangkok 2026
CPF โชว์ศักยภาพอาหารมาตรฐานฮาลาล ในงาน Grand Halal Bangkok 2026
CPF โชว์ศักยภาพอาหารมาตรฐานฮาลาล ในงาน Grand Halal Bangkok 2026
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