CPF โชว์ศักยภาพอาหารมาตรฐานฮาลาล ในงาน Grand Halal Bangkok 2026

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF นำอาหารมาตรฐานฮาลาลมาจัดแสดงและจำหน่าย ภายใต้แนวคิด Kitchen of the World : Healthy for All ภายในงาน Grand Halal Bangkok 2026 โดยได้รับเกียรติจาก นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี เยี่ยมชมบูธ สะท้อนความมุ่งมั่นของ CPF ในการพัฒนาอาหารคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
CPF ยกทัพอาหารหลากหลายประเภท ทั้งอาหารพร้อมรับประทาน อาหารแช่แข็ง และของกินเล่นจากหลากหลายแบรนด์ อาทิ CP, ห้าดาว, BKP และ Kitchen Joy ซึ่งผลิตตามมาตรฐานฮาลาล โดยให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ไปจนถึงการควบคุมคุณภาพ เพื่อส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย รวมถึง อกไก่นุ่ม CP ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับอวกาศ ตอกย้ำศักยภาพด้านการผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานในระดับสากล
ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมบูธ CPF ภายในงาน Grand Halal Bangkok 2026 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15–17 กรกฎาคม 2569 ณ Hall 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อเลือกซื้ออาหารมาตรฐานฮาลาล และร่วมกิจกรรมภายในบูธตลอดการจัดงาน