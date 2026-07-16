ONSENS สร้าง Wellness Ecosystem พลิกโฉมYunomori พัทยาชูบริการใหม่

ผู้จัดการรายวัน 360 - ONSENS ยกระดับแบรนด์ Yunomori สู่การเป็นผู้นำด้าน Everyday Wellness Destination ผ่านการปรับโฉมและเปิดตัวบริการใหม่ เพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม พร้อมเผยทิศทางธุรกิจครึ่งปีหลัง มุ่งขยาย Wellness Ecosystem รองรับเทรนด์สุขภาพ ตั้งเป้ารายได้ปี 69 เติบโต 10-15%
นายสมิทธิ์ เมฆอรุณกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ONSENS เปิดเผยว่า บริษัทยกระดับแบรนด์ Yunomori สู่การเป็น Everyday Wellness Destination ที่พร้อมตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเปิดตัว Yunomori Onsen & Spa สาขาพัทยาโฉมใหม่ ภายใต้แนวคิด FIRST TIME TOGETHER ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของ Yunomori ในการนำเสนอประสบการณ์ออนเซ็นแบบ Mixed-Gender เปิดโอกาสให้กลุ่มเพื่อน ครอบครัว และคู่รัก ได้ใช้เวลาร่วมกันผ่านกิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพ สะท้อนแนวคิดว่า "การดูแลสุขภาพจะมีความหมายมากยิ่งขึ้น เมื่อได้แบ่งปันร่วมกับคนสำคัญ"
โดยการปรับโฉมสาขาพัทยาในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจุดแข็งด้านออนเซ็นญี่ปุ่นและสปา ตอบรับกระแส Social Wellness มาแรง สู่การสร้าง Wellness Ecosystem ที่เชื่อมโยงศาสตร์แห่งการฟื้นฟูร่างกาย (Recovery) การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Wellness) และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว (Longevity) เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อยกระดับประสบการณ์ด้านสุขภาพให้ครอบคลุมทุกมิติ
นอกจากนี้ บริษัทขยายบริการใหม่เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว ผ่านการเปิดตัว Yunomori MOVE สตูดิโอด้าน Movement & Recovery ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถพัฒนาความแข็งแรง ความยืดหยุ่น สมรรถภาพ และประสิทธิภาพของร่างกาย ผ่านคลาสที่ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยการผสานการออกกำลังกาย อาทิ Pilates, Barre, Strength Training และ Stretching เข้ากับศาสตร์การฟื้นฟูด้วยออนเซ็นและสปาไว้ในสถานที่เดียว รวมถึงเตรียมปรับโฉมสาขาสุขุมวิท ซึ่งเป็นสาขาแรกของแบรนด์ และจะทยอยเปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์รูปแบบใหม่ เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ที่ทันสมัย ขณะเดียวกันยังคงรักษาเอกลักษณ์และปรัชญาความเป็นญี่ปุ่นที่เป็นหัวใจสำคัญของแบรนด์
สำหรับทิศทางธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทประเมินว่าภาพรวมอุตสาหกรรม Wellness และ Spa ยังมีแนวโน้มเติบโต จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการใช้บริการด้าน Wellness มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง และแรงหนุนของภาคการท่องเที่ยวที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
บริษัทมีแผนเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการ ขยายฐานลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งจะต่อยอดจากการเปิดตัวบริการใหม่ และปรับปรุงความพร้อมของสาขาทุกแห่ง ปัจจุบันมีสัดส่วนลูกค้าคนไทย 48.9% และลูกค้าต่างชาติ 50.1% ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี เนื่องจากเป็น High Season พร้อมตั้งเป้าหมายรายได้ปี 2569 เติบโตอยู่ที่ราว 10-15% จากปีก่อน
ด้านการลงทุน บริษัทเตรียมเดินหน้าตามแผน พัฒนาโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ Social Wellness Hotel ทองหล่อ 17 มูลค่ากว่า 400 ล้านบาท ปัจจุบันมีความคืบหน้าตามแผน และมีกำหนดเปิดให้บริการในช่วงครึ่งปีหลัง 2570
ขณะเดียวกัน บริษัทเดินหน้ากลยุทธ์ Collaboration และ Partnership กับพันธมิตรในกลุ่มสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ การท่องเที่ยว และธุรกิจบริการ อาทิ Friends Found คอมมูนิตี้สำหรับนักวิ่ง, Sabai Run Club Bangkok และ YPS Pilates Club BKK เพื่อขยายฐานลูกค้า เพิ่มความถี่ในการเข้าใช้บริการ และยกระดับมูลค่าการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อบิล โดยมีแผนขยายความร่วมมือเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในอนาคต
"ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา Yunomori ภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้บุกเบิกวัฒนธรรมออนเซ็นญี่ปุ่นในประเทศไทย และเราจะยังคงรักษาเอกลักษณ์และมาตรฐานความเป็นญี่ปุ่นไว้เป็นหัวใจสำคัญของแบรนด์ต่อไป ควบคู่กับการรีแบรนด์ พร้อมพัฒนาบริการและธุรกิจใหม่ เพื่อขยายฐานผู้ใช้บริการ สร้างแหล่งรายได้ที่หลากหลาย และยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า บริษัทเชื่อว่าการสร้าง Wellness Ecosystem ที่ครบวงจร จะเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อน ONSENS ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน" นายสมิทธิ์ กล่าว