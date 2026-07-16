สนามบินภูมิภาค 5 แห่ง คว้ารางวัล EIA Monitoring Awards 2026

"ภัทรพงศ์" ปลื้ม กรมท่าอากาศยานคว้า 5 รางวัล EIA Monitoring Awards 2026 ตอกย้ำบทบาท ‘Airport for Regional Development’ พัฒนาท่าอากาศยานไทยควบคู่สิ่งแวดล้อม”
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความสำเร็จของกรมท่าอากาศยาน ที่ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2569 (EIA Monitoring Awards 2026) จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกรมท่าอากาศยานในการพัฒนาท่าอากาศยานให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงภูมิภาค ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานสากล
สำหรับในปี 2569 ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล ประเภทโครงการหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสิ้น 5 แห่ง ประกอบด้วย รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ ท่าอากาศยานเบตง และท่าอากาศยานเลย และรางวัลชมเชย ได้แก่ ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานระนอง
รางวัล EIA Monitoring Awards 2026 ไม่เพียงสะท้อนถึงความสำเร็จในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังเป็นผลจากการขับเคลื่อนนโยบาย “Airport for Regional Development” ที่มุ่งให้ท่าอากาศยานมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภูมิภาคอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลเข้ากับภารกิจหลักขององค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้ใช้บริการ และทุกภาคส่วน
ด้านนายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า กรมท่าอากาศยานจะเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานทุกแห่งให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนและชุมชนโดยรอบ เพื่อให้ท่าอากาศยานเป็นทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศ และศูนย์กลางการพัฒนาภูมิภาคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม