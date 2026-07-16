มาร์ส เพ็ทแคร์ อัปไซเคิลซองอาหารสัตว์ 1.2 ตัน มอบอุปกรณ์ออกกำลังกาย 4 ศูนย์พักพิง

สัตวแพทย์หญิง ซูซาน วาน ผู้อำนวยการกลุ่มประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย มาร์ส เพ็ทแคร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผย ถึงความสำเร็จในการนำซองบรรจุภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงใช้แล้วจำนวน 384,320 ซอง หรือคิดเป็นน้ำหนักรวม 1.2 ตัน มาผ่านกระบวนการอัปไซเคิล (Upcycle) โดยการนำซองมาขึ้นรูปด้วยความร้อนให้เป็นอุปกรณ์เสริมสร้างพฤติกรรมและเฟอร์นิเจอร์สัตว์เลี้ยง เช่น อุโมงค์ลอด เครื่องกีดขวาง และม้านั่งรูปกระดูก เพื่อยกระดับสวัสดิภาพและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับสัตว์ภายในศูนย์พักพิงพันธมิตร 4 แห่งประกอบด้วย มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา), มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog Foundation), มูลนิธิใจด็อก เรสคิว (Jai Dog Rescue Foundation) และศูนย์ควบคุมและพักพิงสุนัขกรุงเทพมหานคร (บ้านน้องหมาน้องแมว ประเวศ)
ทางด้าน น.สพ.ศิษฏพล เอี่ยมวิสูตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร หนึ่งใน 4 ศูนย์พักพิงที่เข้าร่วมโครงการ กล่าวเสริมว่า ความร่วมมือนี้ นอกเหนือจะเป็นการยกระดับด้านสิ่งแวดล้อม ยังช่วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พักพิงสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) ให้มีพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างสัตว์เลี้ยงที่เอื้อให้สัตว์ได้ออกกำลังกายและมีความคุ้นเคยกับผู้ที่มาเยี่ยมชม การดำเนินโครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายของมาร์ส แต่ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการหาบ้านใหม่ให้กับสุนัขและแมวได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย