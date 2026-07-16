“กูร์เมต์” รุก Wellness Destination เพิ่มสินค้าสุขภาพกว่า 400 แบรนด์

ผู้จัดการรายวัน 360 - กูร์เมต์ มาร์เก็ต รุกตลาด Wellness Destination เต็มรูปแบบ ปักหมุดเอ็มสเฟียร์เป็นสาขานำร่อง เปิดตัว Health-Led Merchandising ติดตราสัญลักษณ์สุขภาพ 14 ประเภทบนชั้นวาง พร้อมจัดงาน The Good Living Harvest ตอบกระแส Longevity ที่กลายเป็นวิถีชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่
นางสาวพลอยชมพู อัมพุช ผู้อำนวยการใหญ่บริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวถึง แนวคิดการรุกตลาด Wellness Destination ของกูร์เมต์ มาร์เก็ต ว่า “ กระแส Longevity หรือการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพ กำลังกลายเป็นกรอบความคิดหลักในการใช้ชีวิตของผู้บริโภคทั่วโลก”
รายงานจาก McKinsey ระบุว่า ผู้บริโภคมากกว่า 60% ในหลายตลาดทั่วโลก มองว่าการมีสุขภาพดีในระยะยาวคือ "ความสำคัญสูงสุด" ในชีวิต สำหรับผู้บริโภคชาวไทย กำลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น โดยมีการใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในหมวดอาหาร วิตามิน อาหารเสริม และที่น่าสนใจคือ ผู้บริโภคกลุ่ม Gen Z และมิลเลนเนียลในไทย กำลังนำพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเชิงรุกมาแทนที่การรักษาเชิงรับ โดยมองสุขภาพเป็น "การลงทุนในไลฟ์สไตล์" มากกว่าค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ตพรีเมียมในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ยกระดับบทบาทของตัวเองจากซูเปอร์มาร์เก็ตไปสู่ "Wellness Destination" โดยนำข้อมูล เชิงพฤติกรรมของลูกค้ามาวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มสินค้าสุขภาพไม่เพียงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ยังเป็นปัจจัยหลักที่ผู้บริโภคใช้ตัดสินใจเลือกสถานที่จับจ่ายในแต่ละวัน โดยหมวดสินค้าสุขภาพที่ได้รับความนิยม ได้แก่ สินค้าวัตถุดิบปลอดภัยและปลอดสาร อาหารโปรตีนสูง Low Sugar และ Plant-Based ที่มียอดจำหน่ายเติบโตอย่างชัดเจน ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ทั้ง 15 สาขา นำมาปรับยุทธศาสตร์เพื่อรุกตลาด โดยเพิ่มสัดส่วนสินค้าสุขภาพ ครอบคลุมมากกว่า 400 แบรนด์ 3,500 รายการ
ไม่เพียงความครบครันของกลุ่มสินค้าสุขภาพ กูร์เมต์มาร์เก็ตยังได้สร้างการตระหนักรู้ ตามแผนยุทธศาสตร์ Health-Led Merchandising ด้วยการติดตราสัญลักษณ์สุขภาพครอบคลุม 14 ประเภท บนทุกชั้นวางสินค้า ได้แก่ Organic, Naturally Grown, Plant-Based, Pesticide Controlled, Beta-Agonist Free, Antibiotic Free, Low Fat, Low Sugar, No Sugar, Low Sodium, Gluten Free, No MSG, High Protein และ Eco-Friendly โดยแนวคิดนี้ ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าที่ตรงกับเป้าหมายสุขภาพของตัวเองได้ทันที โดยไม่ต้องอ่านฉลากข้อมูลโภชนาการหลังบรรจุภัณฑ์ทีละชิ้น ช่วยลดเวลาในการตัดสินใจและสร้างประสบการณ์การช็อปปิ้งที่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สุขภาพได้อย่างแท้จริง โดยเริ่มที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาเอ็มสเฟียร์เป็นสาขาแรก เนื่องจากเป็นศูนย์กลางที่มีกลุ่มลูกค้าหลากหลาย ทั้งชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย (Expat) และกลุ่มคนเมืองไลฟ์สไตล์สุขภาพ ทั้งนี้ พบว่า กลุ่มลูกค้าที่เลือกสินค้าสุขภาพมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อบิลสูงสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายนี้ไม่เพียงมีความตั้งใจในการดูแลสุขภาพ แต่ยังพร้อมลงทุนกับตัวเลือกที่ดีกว่า เมื่อผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ และมีแผนขยายแนวคิดนี้ไปยังสาขาอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ยังร่วมกับ กูร์เมต์ อีทส์ ศูนย์รวมร้านอาหารอร่อย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ประเดิมการยกระดับประสบการณ์การช็อปปิ้งสินค้าสุขภาพผ่านอีเว้นท์ The Good Living Harvest ณ เอ็มสเฟียร์ ภายใต้แนวคิด "Longevity is the Future of Everyday Living" เชื่อมโยงประสบการณ์ผู้บริโภคกับผู้ผลิตท้องถิ่น เกษตรกร และผู้ประกอบการด้านสุขภาพจากทั่วประเทศได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอาหารสุขภาพ วิถีการดูแลตัวเองใม่ๆ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้ากลุ่มคนรักสุขภาพใจกลางกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี
นางสาวพลอยชมพู กล่าวสรุปว่า “เป้าหมายของกูร์เมต์ไม่ใช่เพียงการเพิ่มทางเลือกสินค้าเพื่อสุขภาพแต่คือการสร้าง Ecosystem ด้าน Wellness ที่ทำให้การมีสุขภาพดีเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่าย สนุก และเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค"