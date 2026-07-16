“สรรเพชญ”เร่งเครื่อง แก้ตลิ่งพัง-น้ำท่วม”พื้นที่พะวง” อำเภอเมืองสงขลา

“สรรเพชญ” ลงพื้นที่พะวง ผลักดัน 2 โครงการแก้ตลิ่งพัง-น้ำท่วม เร่งเครื่องก่อสร้างพนังกันดินแห่งใหม่ ยกระดับความปลอดภัยชุมชนและคุณภาพชีวิตประชาชน
วันนี้ (16 กรกฎาคม 2569) นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วยนายจิรวัฒน์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน เพื่อติดตามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเร่งผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2 โครงการสำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหาตลิ่งพัง การระบายน้ำ และยกระดับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
นายสรรเพชญ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบว่าบริเวณคลองบางดานเกิดปัญหาพนังกันดินชำรุดและดินริมคลองพังทลายอย่างต่อเนื่อง จนพื้นที่ทรุดตัวเข้าใกล้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านบางดาน ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนและประชาชนในชุมชน จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษารายละเอียดและผลักดันโครงการก่อสร้างพนังกันดินแห่งใหม่ พร้อมติดตั้งราวกันตกตลอดแนว ระยะทางประมาณ 500 เมตร รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่สนามฟุตบอลให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
นอกจากนี้ ยังได้รับฟังปัญหาน้ำท่วมขังบนทางหลวงหมายเลข 407 และพื้นที่ชุมชนโดยรอบ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูฝน เนื่องจากระบบระบายน้ำเดิมมีขีดความสามารถไม่เพียงพอ จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำแบบบล็อกคอนกรีต (Box Culvert) พร้อมก่อสร้างทางเท้า ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ตั้งแต่บริเวณคลองบางดาน หมู่ที่ 1 ถึงสวนมะพร้าว หมู่ที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลดปัญหาน้ำท่วม ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ และยกระดับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน
นายสรรเพชญ ย้ำว่า กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมจะเร่งประสานทุกหน่วยงานเพื่อผลักดันทั้งสองโครงการให้เดินหน้าโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน