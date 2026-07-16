การบินไทย –บางจาก ร่วมเติมน้ำมัน SAFครั้งแรก ไฟลท์ TG409 “กรุงเทพฯ – สิงคโปร์”เป้าหมาย Net Zero

การบินไทย–บางจาก ร่วมเติมน้ำมัน SAF ที่ผลิตในประเทศไทยครั้งแรก ประเดิม เที่ยวบิน TG409 เส้นทางกรุงเทพฯ – สิงคโปร์ เดินหน้าสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินคาร์บอนต่ำ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทบางจาก ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและพลังงานของไทย ด้วยการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนประเภท HEFA-SPK SAF ที่ผลิตในประเทศเป็นครั้งแรก ให้กับเที่ยวบิน TG409 เส้นทางกรุงเทพฯ - สิงคโปร์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สะท้อนความร่วมมือของสององค์กร ชั้นนำในการสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการบิน และร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero
สำหรับ HEFA-SPK SAF ที่ใช้กับเที่ยวบินดังกล่าว ผลิตจากหน่วยผลิต HEFA-SPK SAF 100% แบบ Stand Alone แห่งแรกของประเทศไทย เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2569 มีกำลังการผลิตเริ่มต้น 1 ล้านลิตรต่อวัน ใช้น้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเป็นวัตถุดิบ ซึ่งสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้สูงสุดประมาณร้อยละ 80 ตลอดวัฏจักรชีวิตเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงอากาศยานแบบดั้งเดิม ภายใต้ระบบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISCC CORSIA และ ISCC EU
นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินให้เติบโตอย่างยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ผู้ผลิตพลังงาน ผู้ให้บริการด้านการบิน หน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนสายการบินและพันธมิตรทุกฝ่าย การได้ร่วมใช้เชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนที่ผลิตในประเทศไทยในครั้งนี้ เป็นการสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการร่วมพัฒนาระบบนิเวศด้านพลังงานและการบินที่มีความเข้มแข็งพร้อมรองรับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมการบินสู่อนาคตที่ยั่งยืน
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ โดยมี SAF เป็นกลไกหลักในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทบางจากและการบินไทยในครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการนำ HEFA-SPK SAF ที่ผลิตในประเทศไทยเป็นครั้งแรกมาใช้กับสายการบินหลักของประเทศเท่านั้น แต่ยังสะท้อนความพร้อมของประเทศไทย ในการก้าวสู่อุตสาหกรรมการบินคาร์บอนต่ำ สอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมการบินโลก และขยายโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ ควบคู่กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว
การจัดส่ง HEFA-SPK SAF จากโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง สู่สนามบินสุวรรณภูมิ นำส่งผ่านระบบท่อส่งน้ำมันของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (BPT) ไปยังคลังน้ำมันอากาศยานของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก่อนเข้าสู่ระบบเติมเชื้อเพลิงอากาศยานตามมาตรฐานที่กำหนด
ทั้งนี้ การบินไทยปฏิบัติตามข้อกำหนด ReFuelEU Aviation Initiative ของสหภาพยุโรปอย่างเคร่งครัด โดยเริ่มใช้เชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนในเที่ยวบินเส้นทางยุโรปตั้งแต่ปี 2567 และได้เพิ่มสัดส่วนการใช้อย่างต่อเนื่องในปี 2568 โดยใช้ SAF ในทุกเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากสนามบินในสหภาพยุโรป อาทิ Charles de Gaulle Airport (CDG) สาธารณรัฐฝรั่งเศส รวมถึงสนามบินที่ไม่ได้อยู่ใน RefuelEU ตามสัดส่วนที่แต่ละประเทศกำหนด
ความร่วมมือของทั้งสององค์กรในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการนำเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนที่ผลิตในประเทศไทยมาใช้กับเที่ยวบินของการบินไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการบินอย่างยั่งยืน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero Carbon Emission ภายในปี 2593