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“ภัทรพงศ์” เปิด AEROTHAI Volleyball Inspiration Day 2026 ที่พิจิตร เปิดโอกาสเยาวชนเรียนรู้จากนักกีฬาทีมชาติไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ภัทรพงศ์” เปิดกิจกรรม AEROTHAI Volleyball Inspiration Day 2026 ที่พิจิตร จุดประกายฝันเยาวชน เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้จากผู้ฝึกสอนและนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย

วันที่ 16 กรกฎาคม 2569 นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม AEROTHAI Volleyball Inspiration Day 2026 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนผ่านการเรียนรู้จากผู้ฝึกสอนและนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย พร้อมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเยาวชนทั้งด้านกีฬา ระเบียบวินัย การทำงานเป็นทีม และความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ ณ โรงยิมเนเซียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต โดยขอชื่นชมบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ที่สานต่อโครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล มายาวนานกว่า 27 ปี และต่อยอดสู่กิจกรรม AEROTHAI Volleyball Inspiration Day เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้จากผู้ฝึกสอนและนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย และนำประสบการณ์ไปพัฒนาตนเอง นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนไทยผ่านกีฬา เป็นเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างทักษะชีวิต และปลูกฝังคุณค่าที่จะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศต่อไป


นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. กล่าวว่า วิทยุการบินฯ มีภารกิจในการให้บริการการเดินอากาศของประเทศ ควบคู่กับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมผ่านการพัฒนาเยาวชน การส่งเสริมการเรียนรู้ และการสร้างโอกาสให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

โดยกิจกรรมครั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมเกือบ 400 คน โดยเชื่อมั่นว่า การสร้างโอกาสให้เยาวชนในวันนี้ คือการร่วมสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต พร้อมสานต่อโครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอลฯ ซึ่งที่ผ่านมา มีนักกีฬาทีมชาติไทยหลายคนที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศชาติ


ทั้งนี้ การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอลฯ ประจำปี 2569 จะเริ่มเปิดรับสมัครน้อง ๆ ยุวชนเข้าร่วมชิงชัยช่วงเดือนตุลาคม 2569

นายกฤษฏ์ เพ็ญสุภา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ยินดีให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพราะเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพเยาวชนด้านกีฬา เปิดประสบการณ์เรียนรู้จากนักกีฬาระดับชาติ และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน ก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศในอนาคต ขอขอบคุณบริษัท วิทยุการบินฯ ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนด้านกีฬา และได้ขยายผลมาสู่จังหวัดพิจิตร ซึ่งเมื่อทราบว่าจะมีการจัดกิจกรรม AEROTHAI Volleyball Inspiration Day ในครั้งนี้ มีโรงเรียนที่สนใจสมัครร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสและประสบการณ์พิเศษให้กับเยาวชนที่สนใจด้านกีฬาวอลเลย์บอลในจังหวัดพิจิตร







“ภัทรพงศ์” เปิด AEROTHAI Volleyball Inspiration Day 2026 ที่พิจิตร เปิดโอกาสเยาวชนเรียนรู้จากนักกีฬาทีมชาติไทย
“ภัทรพงศ์” เปิด AEROTHAI Volleyball Inspiration Day 2026 ที่พิจิตร เปิดโอกาสเยาวชนเรียนรู้จากนักกีฬาทีมชาติไทย
“ภัทรพงศ์” เปิด AEROTHAI Volleyball Inspiration Day 2026 ที่พิจิตร เปิดโอกาสเยาวชนเรียนรู้จากนักกีฬาทีมชาติไทย
“ภัทรพงศ์” เปิด AEROTHAI Volleyball Inspiration Day 2026 ที่พิจิตร เปิดโอกาสเยาวชนเรียนรู้จากนักกีฬาทีมชาติไทย
“ภัทรพงศ์” เปิด AEROTHAI Volleyball Inspiration Day 2026 ที่พิจิตร เปิดโอกาสเยาวชนเรียนรู้จากนักกีฬาทีมชาติไทย
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