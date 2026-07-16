รฟม. ฝึกเข้ม “บีเกิล K-9” ชุดใหม่ เตรียมพร้อมเสริมทัพความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า MRT

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดการทดสอบสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด (K-9) ชุดใหม่ สายพันธุ์บีเกิล (Beagle) จำนวน 3 ตัว เพื่อประเมินและเตรียมความพร้อมของสุนัขฯ ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่จริง เสริมสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครของ รฟม.
นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฎิบัติการ) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า รฟม. ได้จัดให้มีการทดสอบเพื่อประเมินความพร้อมของสุนัขฯ ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่จริง โดย รฟม. ได้ร่วมกับ กองกำกับการสุนัขตำรวจ กลุ่มงานเก็บกู้ระเบิด สังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้าของ รฟม. โดยมี K-9 ชุดใหม่จำนวน 3 ตัว พร้อมผู้บังคับสุนัขเข้ารับทดสอบหลังจากที่ได้รับการฝึกทักษะตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องรวมระยะเวลา 16 สัปดาห์เริ่มตั้งแต่การสร้างความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสุนัข การฝึกเชื่อฟังคำสั่ง จนเข้าสู่กระบวนการฝึกดมสารระเบิดและค้นหาวัตถุต้องสงสัยตามมาตรฐานความปลอดภัยของ รฟม. ก่อนนำเข้าปฏิบัติหน้าที่ในระบบรถไฟฟ้า MRT ต่อไป
ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการเชิงรุกในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจค้น คัดกรอง และเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
สำหรับ สุนัขฯ ชุดใหม่นี้ประกอบด้วย สุนัขเพศผู้ 2 ตัว ชื่อ "โรมิโอ" และ "วาเลนท์" และสุนัขเพศเมีย 1 ตัว ชื่อ "จูเลีย" ทั้งหมดเป็นสายพันธุ์บีเกิล ซึ่งเป็นสุนัขขนาดเล็ก มีความคล่องแคล่ว ว่องไว สามารถเข้าถึงพื้นที่จำกัดได้ดีกว่าสุนัขพันธุ์ใหญ่ ขณะเดียวกันยังมีประสิทธิภาพในการดมกลิ่นและค้นหาวัตถุระเบิดไม่ด้อยไปกว่าสุนัขพันธุ์อื่นๆ อีกทั้งมีอุปนิสัยเป็นมิตรกับคนทั่วไป จึงสร้างรอยยิ้มและความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการที่พบเห็นได้เป็นอย่างดี