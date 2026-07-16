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บีไอจีผนึกกปภ.-ซีเจ คอร์ปอเรชั่น ใช้นวัตกรรมไนโตรเจนฯล้างท่อประปาแก้ปัญหาน้ำขุ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บีไอจี ร่วมกับ กปภ. และ ซีเจ คอร์ปอเรชั่นนำนวัตกรรมไนโตรเจนแรงดันสูง มาช่วยล้างท่อประปา ช่วยลดปัญหาน้ำขุ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

นางอรลา เจริญลาภ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (บีไอจี) ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำของประเทศไทย เปิดเผยว่า บีไอจี ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) บริษัท ซีเจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท เซนีปัง จำกัด จากประเทศเกาหลีใต้ นำเทคโนโลยีการทำความสะอาดท่อประปาด้วยก๊าซไนโตรเจนแรงดันสูง (High-Pressure Nitrogen Purging Technology) มาใช้บริเวณแนวท่อประปาในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบท่อส่งน้ำประปา และยกระดับคุณภาพน้ำสำหรับชุมชน

นับเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบท่อส่งจ่ายน้ำ และช่วยลดการสะสมของคราบตะกอนภายในท่อ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาน้ำประปาขุ่น และไม่มีการกัดกร่อนท่อประปา มีความปลอดภัยสูงในการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค


โดยกปภ.ได้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อนำผลที่ได้ไปต่อยอด และพัฒนาระบบการบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบท่อส่งจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการนำนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาระบบประปาของประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

โครงการนี้สะท้อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมช่วยเพิ่มความมั่นคงของระบบจ่ายน้ำ และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่

บีไอจีผนึกกปภ.-ซีเจ คอร์ปอเรชั่น ใช้นวัตกรรมไนโตรเจนฯล้างท่อประปาแก้ปัญหาน้ำขุ่น
บีไอจีผนึกกปภ.-ซีเจ คอร์ปอเรชั่น ใช้นวัตกรรมไนโตรเจนฯล้างท่อประปาแก้ปัญหาน้ำขุ่น