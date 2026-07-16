ททท. เปิดมิติใหม่ของ Gastronomy Tourism ผ่านโครงการ “Local Spirit Guide เรื่องเล่าเคล้าสุราชุมชน” ชวนสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวที่ร้อยเรียงรากวัฒนธรรมผ่านรสชาติและเรื่องเล่า

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ Gastronomy Tourism ผ่านโครงการ “Local Spirit Guide เรื่องเล่าเคล้าสุราชุมชน” ภายใต้แนวคิด “ROOT ON THE ROCK รินรสเล่า…เคล้าวิถีถิ่น” เพื่อต่อยอด “สุราชุมชน” จากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยเชื่อมโยงเรื่องราวของผู้คน วัตถุดิบ อาหาร วิถีชีวิต และภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่เข้าด้วยกัน พร้อมพัฒนาสู่เส้นทาง Gastronomy Tourism รูปแบบใหม่ที่สร้างคุณค่าให้กับการเดินทาง และสอดคล้องกับนโยบาย Value is the New Volume ของ ททท. ที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวคุณภาพ (Meaningful Travel Experience) เพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาเรียนรู้ เข้าใจพื้นที่ และสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนมากกว่าการเดินทางเพื่อเยี่ยมชมเพียงอย่างเดียว
ประเทศไทยมีทุนทางวัฒนธรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มที่โดดเด่นในระดับโลก ขณะเดียวกัน “สุราชุมชน” ถือเป็นอีกหนึ่ง Cultural Asset ที่สะท้อนทั้งประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา วัตถุดิบ และอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของแต่ละพื้นที่ เมื่อนำมาเชื่อมโยงกับอาหารท้องถิ่น การเล่าเรื่อง และกิจกรรมของชุมชน จึงสามารถต่อยอดสู่ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวไทยในมิติใหม่
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า
“ปัจจุบันนักท่องเที่ยวไม่ได้เดินทางเพียงเพื่อไปถึงจุดหมาย แต่ต้องการประสบการณ์ที่ทำให้เข้าใจพื้นที่และผู้คนอย่างลึกซึ้ง ททท. จึงมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวที่สร้างคุณค่าผ่านเรื่องราวและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยมองว่าสุราชุมชนไม่ใช่เพียงสินค้า แต่เป็นสื่อกลางที่สะท้อนวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ โครงการ Local Spirit Guide จึงเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของการนำทุนวัฒนธรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มมาต่อยอดเป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ที่เชื่อมโยงชุมชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน พร้อมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
หัวใจสำคัญของโครงการ คือการพาทีมนักเขียน Blogger Storyteller และ Content Creator ลงพื้นที่จริงใน 5 เส้นทางต้นแบบ เพื่อเรียนรู้ร่วมกับผู้ผลิตสุราชุมชน ผู้ประกอบการท้องถิ่น และผู้คนในชุมชน พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวผ่านบทความ ภาพถ่าย และคอนเทนต์ที่สะท้อนคุณค่าของพื้นที่ในมุมมองร่วมสมัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางตามรอยประสบการณ์จริง
อีกหนึ่งความพิเศษของโครงการ คือการร่วมทำงานกับ Taste Curator หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการคัดสรรรสชาติ เพื่อร่วมออกแบบ Food & Spirit Pairing โดยนำสุราชุมชนมาจับคู่กับอาหารท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของวัตถุดิบและรสชาติของแต่ละพื้นที่ในมิติใหม่ ยกระดับการกินและการดื่มสู่ Curated Gastronomy Experience ที่เชื่อมโยงรากวัฒนธรรมเข้ากับประสบการณ์การท่องเที่ยวร่วมสมัย พร้อมเปิดมุมมองใหม่ว่าสุราชุมชนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณค่าให้กับ Gastronomy Tourism ของประเทศไทยได้
ภายใต้แนวคิด “ROOT ON THE ROCK รินรสเล่า…เคล้าวิถีถิ่น” โครงการได้พัฒนา คู่มือเส้นทางท่องเที่ยว (Local Spirit Guide) ครอบคลุม 5 ภูมิภาค 5 รากวัฒนธรรม ได้แก่ “อัสดงแห่งน่าน จากรวงข้าวสู่หยาดสุรา” ภาคเหนือ, “ออนซอน จิตวิญญาณแห่งอีสาน” ภาคอีสาน, “วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำท่าจีน” ภาคกลาง, “ชนเผ่าซอง” ภาคตะวันออก และ “ตำนาน 3 ผู้เฒ่า” ภาคใต้ โดยรวบรวมเรื่องราวของพื้นที่ สุราชุมชน อาหารท้องถิ่น กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วม รวมถึงคำแนะนำและแผนที่การเดินทาง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สนใจสามารถออกเดินทางตามรอยได้จริง
ททท. เชื่อว่า “Local Spirit Guide เรื่องเล่าเคล้าสุราชุมชน” จะเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของการนำทุนวัฒนธรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มมาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ถ่ายทอดคุณค่าของชุมชนผ่านรสชาติ เรื่องเล่า และประสบการณ์ที่จับต้องได้ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางเพื่อค้นพบเสน่ห์ของประเทศไทยในมิติใหม่ และสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ติดตามรายละเอียดและกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการได้ที่ Facebook Page: Root on the Rock – รินรสเล่า เคล้าวิถีถิ่น