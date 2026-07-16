WDC เดินหน้าพันธกิจ WE DO CARE ผ่านโครงการ "สานฝัน ปันสุข" เป็นปีที่ 2 ส่งต่อโอกาสการเรียนรู้สู่เยาวชนพื้นที่ห่างไกล ณ จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WDC ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายกระเบื้องพื้นและผนังระดับพรีเมียมของประเทศไทย เดินหน้าส่งเสริมพัฒนาสังคมผ่านโครงการ “สานฝัน ปันสุข” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “ WDC : WE DO CARE เพราะความรู้คือการดูแล” โดยลงพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านขอบด้งและโรงเรียนบ้านลาน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สะท้อนความมุ่งมั่นขององค์กรในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและเติบโตเคียงข้างสังคมอย่างยั่งยืน
นายบัณฑิต หิรัญญนิธิวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “WDC เชื่อว่าการสร้างพื้นที่ที่ดีไม่ได้หมายถึงเพียงการพัฒนาพื้นที่สำหรับการอยู่อาศัย แต่ยังรวมถึงการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้และโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เราจึงมุ่งสนับสนุนการศึกษา ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร โรงเรียน และชุมชนผ่านโครงการ ‘สานฝัน ปันสุข’ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานของเราได้มีส่วนร่วมลงมือทำกิจกรรม ถ่ายทอดความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกล เราหวังว่าโครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนเล็ก ๆ ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ และร่วมพัฒนาชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน”
สำหรับปีนี้ WDC ได้ลงพื้นที่ร่วมพัฒนา โรงเรียนบ้านลาน ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอฝาง และโรงเรียนบ้านขอบด้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำรัสให้ดูแลเด็กในพื้นที่ห่างไกล สะท้อนถึงความสำคัญของการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในชุมชนชายขอบ
ตลอดการดำเนินโครงการ WDC ได้สนับสนุนเสื้อผ้า ผ้าห่ม อุปกรณ์กีฬา ขนม นม และสิ่งของจำเป็นให้แก่นักเรียนกว่า 700 คน ควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ลงมือปฏิบัติจริง อาทิ การสอนภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ และส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน และการเรียนรู้นอกห้องเรียน นอกจากนี้ พนักงานจิตอาสาของ WDC ยังร่วมปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนด้วยการทาสีรั้ว พร้อมจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ทั้งฟุตบอลและวอลเลย์บอล เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างความสามัคคี และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน คุณครู ชุมชน และพนักงานของบริษัท
WDC ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้แก่สังคม ภายใต้แนวคิด “Others see floor, We see MORE” ที่สะท้อนความเชื่อว่าทุกพื้นที่สามารถสร้างคุณค่าที่มากกว่าการใช้งาน หากได้รับการออกแบบและพัฒนาอย่างใส่ใจ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สำหรับการอยู่อาศัย การทำงาน หรือพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ช่วยสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับผู้คนและชุมชน