“TILOG – LOGISTIX 2026” งานแสดงเทคโนโลยีห่วงโซ่อุปทานอัจฉริยะ 19–21 ส.ค.นี้ ที่ไบเทค บางนา

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมกับ อาร์เอ็กซ์ ไบเทค ประกาศความพร้อมจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ประจำปี 2569 “ไทล็อก - โลจิสติกซ์ 2026” (TILOG – LOGISTIX) ภายใต้แนวคิด "Empowering Global Trade with Generative Supply Chains" หรือ “เสริมพลังการค้าโลก ด้วยห่วงโซ่อุปทานอัจฉริยะ” เวทีแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการด้านโลจิสติกส์ที่ครบวงจรที่สุดในอาเซียน ครอบคลุมระบบคลังสินค้า การขนส่ง ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ บรรจุภัณฑ์ และโซลูชันดิจิทัล โดยมีผู้ประกอบการกว่า 150 บริษัท นำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีและบริการกว่า 415 แบรนด์จาก 25 ประเทศ พร้อมคาดว่าจะมีผู้ประกอบการจากทุกอุตสาหกรรมกว่า 7,500 ราย เข้าร่วม เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีล่าสุด สร้างเครือข่าย และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในตลาดโลก ระหว่างวันที่ 19–21 สิงหาคม 2569 ณ ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
นายพรวิช ศิลาอ่อน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กล่าวว่า “โลกการค้าและโลจิสติกส์กำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ภูมิรัฐศาสตร์ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้ "ความสามารถในการปรับตัว" เป็นปัจจัยสำคัญของการแข่งขันในยุคใหม่ โดยผู้ประกอบการจำเป็นต้องใช้ข้อมูล เทคโนโลยี และ AI เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นหัวใจของแนวคิด "Generative Supply Chains" หรือห่วงโซ่อุปทานอัจฉริยะที่สามารถเรียนรู้ คาดการณ์ และปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมย้ำว่า Green Logistics และการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นปัจจัยกำหนดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต ทั้งนี้ งาน TILOG – LOGISTIX 2026 ไม่ได้เป็นเพียงเวทีสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ แต่เป็นพื้นที่ที่ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนจะได้ค้นหาแนวทางพัฒนาธุรกิจ เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ และมองเห็นทิศทางการค้าโลกเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในอนาคต”
นายคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการบริหาร สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC) กล่าวว่า “ต้นทุนโลจิสติกส์ที่ผันผวน ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก มาตรการทางการค้า และความคาดหวังของตลาดที่ต้องการการส่งมอบที่รวดเร็ว โปร่งใส และยั่งยืนมากขึ้น เป็นความท้าทายที่ผู้ส่งออกในทุกอุตสาหกรรมต้องเผชิญการยกระดับระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของธุรกิจจึงไม่ใช่เพียงการลดต้นทุน แต่เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกในระยะยาว การได้เห็นเทคโนโลยีและวิธีการจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าใหม่ๆ ได้พบซัพพลายเออร์และได้ไอเดียใหม่ๆ จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้สร้างความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นที่จะทำให้พร้อมรับมือความท้าทายจากทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ ผมจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ประกอบการจากทุกอุตสาหกรรมได้มาร่วมค้นพบโซลูชันใหม่ๆ ในงาน TILOG – LOGISTIX”
นายณัฐภูมิ เปาวรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น กล่าวว่า "ความสามารถในการจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารธุรกิจให้เติบโตและเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการได้ เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง AI และเงื่อนไขทางการค้าอย่างเรื่องของความยั่งยืน จะทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถหยุดนิ่งได้หากไม่อยากถูกทิ้งไว้ข้างหลัง เพราะข้อมูลจะเป็นทรัพย์สินสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องมีและบริหารและวิเคราะห์ให้เป็น การปรับตัวไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องรอให้ปัจจัยภายนอกมากำหนด แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำตลอดเวลาเพื่อเพิ่มโอกาสใหม่ๆ ให้ธุรกิจ ผมอยากให้ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมได้มาเห็นหนทางโตและหนทางรอดในงาน TILOG – LOGISTIX”
นายณัฏฐ์กร วรภัทรหิรัญมาศ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท อาร์เอ็กซ์ ไบเทค (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “TILOG – LOGISTIX 2026 เป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมเทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการด้านโลจิสติกส์ที่ ครบวงจรที่สุดในอาเซียน ครอบคลุมระบบคลังสินค้า การขนส่ง ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ บรรจุภัณฑ์ และโซลูชันดิจิทัลจากผู้ประกอบการชั้นนำทั่วโลก ผู้เข้าชมจะได้พบสินค้าและและบริการกว่า 415 แบรนด์จาก 25 ประเทศ พร้อมเปิดมุมมองใหม่ผ่านงานสัมมนา Trade Logistics Symposium และ World Transport & Logistics Forum รวมถึงโซน Innovation Showcase ที่นำเสนอนวัตกรรมล่าสุด เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการทุกอุตสาหกรรมเรียนรู้เทรนด์ใหม่ สร้างเครือข่าย และต่อยอดธุรกิจให้พร้อมแข่งขันในยุค AI และความยั่งยืน”
งาน TILOG – LOGISTIX 2026 จัดระหว่างวันที่ 19–21 สิงหาคม 2569 ณ ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ผู้ชมงานโปรดแต่งกายสุภาพ งดกางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะ นักเรียน/นักศึกษาเข้าชมได้เฉพาะวันที่ 21 สิงหาคม ลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าได้ถึง 18 สิงหาคม ทางเว็บไซต์ www.tilog-logistix.com ไลน์: @tilog-logistix โทรสอบถามที่ 0 2686 7222 หรืออีเมล contactcenter@rxbitec.com