วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ร่วมกับ Thailand Restaurant News จับมือ ซีพีเอฟ ขานรับ ททท. ยกระดับการท่องเที่ยว ขับเคลื่อนแคมเปญ Wellness Longevity Lifestyle จัดอบรม "Wellness Decode Workshop" สร้างแต้มต่อธุรกิจร้านอาหาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี จับมือ ซีพีเอฟ และพันธมิตร เดินหน้าขานรับนโยบาย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมขับเคลื่อนแคมเปญระดับประเทศ “Healing is the New Luxury” มุ่งยกระดับการท่องเที่ยวไทยในมิติใหม่ ผ่านการนำเสนอแนวคิด Wellness Longevity Lifestyle ที่เน้นการดูแลสุขภาพเชิงลึกควบคู่ไปกับประสบการณ์ท่องเที่ยวคุณภาพ นำร่องโครงการอบรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ "Wellness Decode Workshop" จำนวน 2 รุ่น สร้างปรากฏการณ์ติวเข้มร้านอาหารไทย ปรับสูตรชูเมนูเวลเนส ฟรี! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
"Wellness Decode Workshop" รุ่นที่ 1 "กินเปลี่ยนวัย Wellness Lifestyle" เจาะลึกโภชนาการ ให้ร้านที่เข้าอบรมนำเมนูเด่นทางร้าน นำมาปรับไฮไลน์จากนักกำหนดอาหารให้คำปรึกษาคำนวณพลังงาน เพื่อเพิ่มจุดเด่นเป็นเมนูทางเลือกให้คนรักสุขภาพ สอดรับการท่องเที่ยวแบบ Wellness Tourism โดยความสำเร็จครั้งนี้ ผู้บริหาร WANDEE GROUP, Thailand Restaurant News ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรยักษ์ใหญ่ ได้แก่ ซีพีเอฟ (CPF), อมาโธเปีย (Amathopia), น้ำปลาเมกาเชฟ, กะทิอร่อยดี และข้าวกล้าแกร่ง นำผลิตภัณฑ์มาร่วมให้ผู้ประกอบการได้ถอดรหัส (Decode) สูตรอาหารจริง ซึ่งแต่ละแบรนด์จะมีนวัตกรรมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์การนำวัตถุดิบไปปรุงอาหารได้อย่างมั่นใจ เพราะเราเชื่อว่าอาหารอร่อยได้สุขภาพต้องเริ่มต้นที่วัตถุดิบดีจากต้นทาง และหนึ่งในความพิเศษ ที่ได้รับจากพันธมิตรระดับแนวหน้าอย่าง ซีพีเอฟ นั่นคือ การสนับสนุนวัตถุดิบคุณภาพแบรนด์ “ยูฟาร์ม” (U Farm) ได้แก่ "ไก่เบญจา" และ "หมูชีวา" ซึ่งเป็นวัตถุดิบเกรดพรีเมียมการันตีด้วยสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ” จากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ์ ผ่านเกณฑ์คุณค่าทางโภชนาการ ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดได้ โดยมีนวัตกรรมเน้นกระบวนการเลี้ยงหมู-ไก่ด้วย “Superfoods” ทำให้หมู-ไก่ Healthy เติบโตแข็งแรงเลี้ยงด้วยข้าวกล้อง แฟลกซ์ชีด และโพรไบโอติก จึงไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ และสารเร่งโตตลอดการเลี้ยงดู และที่สำคัญยังมีโอเมก้า 3 สูง จากธรรมชาติ มากกว่าปกติ 2.5 เท่า สะท้อนแนวคิดการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ เรียกว่าเริ่มตั้งแต่ฟาร์มจนถึงผู้บริโภค
นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจาก ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ อดีตนายกสมาคมนักกำหนดอาหาร และเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาพิเศษ พร้อมทั้งเชฟอรรถพล ไนโต ถังทองExecutive Chef ผู้มากประสบการณ์ มาร่วมถ่ายทอดเทคนิคการปรุงอาหารสุขภาพที่คำนวณคุณค่าโภชนาการ สะท้อนถึงแก่นแท้ของอาหารอร่อยได้สุขภาพทำได้จริง เป็นไฮไลน์เด็ด คือ การสาธิตเมนูสุดพิเศษ "Hamburg Tofu Steak" เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการเจ้าของร้านที่เข้าร่วมอบรม ได้นำเทคนิคกลับไปปรับใช้พัฒนาเป็นเมนูสุขภาพของตัวเอง
สำหรับการอบรมรุ่นที่ 2 ที่จัดขึ้นเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้ เป็นการผนึกกำลัง 3 เชฟดัง โชว์เมนู Wellness Decode 3 สไตล์ สานต่อความสำเร็จ ซึ่งยังคงได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าร่วมกิจกรรม โดยไฮไลต์ของรุ่นนี้คือการรวมตัวของ 3 เชฟแถวหน้าของเมืองไทยมาร่วมสาธิตเมนูสุขภาพใน 3 สไตล์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ เชฟเอ็กซ์ (อรรถพล ไนโต ถังทอง) ร่วมสาธิตการทำอาหาร Wellness Decode เชิงลึกเมนูสไตล์ญี่ปุ่น "Hamburg Tofu Steak" โดยใช้วัตถุดิบคุณภาพหมูชีวา เชฟกระติ๊บ (ชวัลกร) โชว์สร้างสรรค์ Wellness Decode เมนู “ต้มจิ๋ว” พิเศษจากผลิตภัณฑ์เมกาเชฟ เชฟยอด (บารมี) จากร้านเสน ร่วมถ่ายทอดไอเดียเมนูอาหารไทยสุขภาพ “แกงคั่วสับปะรดกุ้ง” จากผลิตภัณฑ์กะทิอร่อยดี
การจัดอบรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟทั้ง 2 รุ่นนี้ ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม เป็นโครงการนำร่องที่สามารถผลักดันและเสริมศักยภาพให้ร้านอาหารไทย มีความรู้ในการสร้างสรรค์ “Wellness Decode Menu” ที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพอย่างแท้จริง ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสร้าง "แต้มต่อ" และโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการท่ามกลางตลาดที่แข่งขันสูง แต่โครงการฯ ยังเป็นฟันเฟืองสำคัญในการร่วมพัฒนาร้านอาหาร ในฐานะเป็นผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติที่ต้องการทางเลือกด้านสุขภาพ โครงการนี้ ฯ เริ่มต้นนำร่อง ขานรับเทรนด์เวลเนสและพร้อมแล้วที่จะขับเคลื่อนสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ของประเทศไทยพร้อมก้าวสู่เวทีระดับโลกอย่างยั่งยืน
สำหรับท่านที่สนใจสามารถติตดามรายละเอียดโครงการ Wellness Decode Workshop ได้ที่ https://www.facebook.com/share/18q5YkC1Ym/?mibextid=wwXIfr และสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ภายใต้
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