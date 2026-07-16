มูลนิธิบีจีเพื่อสังคม–บีจีซี มอบ 6.06 แสนบาท หนุนเครื่องมือแพทย์ รพ.พระนครศรีอยุธยา

มูลนิธิบีจีเพื่อสังคม ร่วมกับ บริษัท บีจีซี กล๊าส อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วในกลุ่มบริษัทบางกอกกล๊าส (BG) ส่งมอบเงินบริจาคจำนวน 606,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข
พิธีส่งมอบจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โดยมี แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยผู้แทนจากกลุ่มบริษัทบางกอกกล๊าส นำโดย ดร.รณรพี ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักความยั่งยืนองค์กร บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) และนายยุทธพงศ์ สัจจาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท บีจีซี กล๊าส อินดัสทรี จำกัด
งบประมาณดังกล่าวนำไปจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำ (Infusion Pump) 16 เครื่อง เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมวัดระดับออกซิเจนในเลือด 2 เครื่อง เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 เครื่อง และเครื่องสแกนเอกสาร 1 เครื่อง เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยและสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์
การสนับสนุนครั้งนี้มาจากเงินสมทบกิจกรรม Watermill Golf Charity 2025 ซึ่งเปิดโอกาสให้พันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม สะท้อนความมุ่งมั่นของมูลนิธิบีจีเพื่อสังคมและกลุ่มบริษัทบางกอกกล๊าสในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน พร้อมร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน