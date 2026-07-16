7-Eleven รวมพลคนรักสุขภาพ วิ่งสร้างสุขในงาน ALL Member Milk Run 2026

ผ่านพ้นไปอย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยพลัง สำหรับกิจกรรม ALL member Milk Run 2026 Presented by 7-Eleven ที่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดยงานนี้พิเศษเฉพาะสมาชิก ALL member ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก สะท้อนกระแสการตื่นตัวด้านสุขภาพของคนไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมครั้งนี้ต่อยอดจากแคมเปญ “นมหลากสไตล์ที่ 7-Eleven” ที่จัดขึ้นเนื่องในวันนมโลก (World Milk Day) ตลอดเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งเซเว่น อีเลฟเว่น ได้ร่วมกับพันธมิตรผู้ผลิตนมชั้นนำกว่า 13แบรนด์ ส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์โภชนาการคุณภาพในราคาคุ้มค่า พร้อมต่อยอดกิจกรรมวิ่งที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เริ่มต้นออกกำลังกายไปพร้อมกัน
นายทัพพ์เทพ จีระอดิศวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ซีพี ออลล์ เชื่อว่าการมีสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัว ทั้งการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จึงร่วมมือกับพันธมิตรผู้ผลิตนมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตั้งใจสร้างกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้คนไทยทุกวัยได้เริ่มต้นดูแลสุขภาพได้ง่าย สนุก และเข้าถึงได้ด้วยรูปแบบของ FUN RUN ระยะ 3 และ 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการออกกำลังกาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้การดูแลสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน
ทั้วนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมนอกจากจะได้วิ่งเก็บระยะแล้ว ยังมีการ Warm up ด้วยกิจกรรม ZUMBAท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุข พร้อมเติมพลังหลังเข้าเส้นชัยจากผลิตภัณฑ์นมคุณภาพของพันธมิตร ได้แก่ Meiji,Dutch Mill, Proten,ดีน่า Lactasoy,Benefitt, Vitamilk, GoodMate, Foremost, Tofusan, Glico, Heritage, Nestlé, Hooray, Anlene และ F&Nซึ่งนำผลิตภัณฑ์นม นมโปรตีน นมพืช และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมาให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองชิมและเลือกสรรอย่างครบครัน
ส่วนภายในงานยังเต็มไปด้วยกิจกรรมสร้างสีสัน ทั้งโซนถ่ายภาพ โฟโต้บูธ กิจกรรมจากบูธพันธมิตรนม และเมนูสุขภาพจากแบรนด์อีซี่โก ซีรีส์กินดี ข้าวหอมมันปูอกไก่ย่างจิ้มแจ่ว ,ข้าวหอมมันปูกะเพราอกไก่ หรือข้าวไรซ์เบอร์รีผสมข้าวหอมมะลิลาบอกไก่ พร้อมเครื่องเคียง อาทิ ไข่ต้ม ก่อนปิดท้ายค่ำคืนด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวง Scrubb ที่สร้างความประทับใจให้ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง
ปัจจุบัน ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการเลือกรับประทานโปรตีนคุณภาพ เพื่อการฟื้นฟูร่างกายหลังออกกำลังกาย เซเว่น อีเลฟเว่น จึงคัดสรรนม นมโปรตีน และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ไว้ให้เลือกอย่างสะดวกในทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมได้ทุกวัน
ซีพี ออลล์ และเซเว่น อีเลฟเว่น ยังคงเดินหน้าส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสร้างการเข้าถึงอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และการทำงานร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อร่วมสร้างสังคมสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้ 7-Eleven เป็นมากกว่าร้านสะดวกซื้อ แต่เป็นจุดหมายของการดูแลสุขภาพที่อยู่ใกล้คนไทยทุกวัน ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่https://www.7eleven.co.th/ และ www.cpall.co.th