เปิดฉากแล้ว "InfoComm Asia 2026” เดินหน้ายกระดับความก้าวหน้าด้าน Pro AV และ AI ของไทย

กรุงเทพฯ ประเทศไทย — InfoComm Asia 2026 เปิดฉากแล้วในฐานะหนึ่งในงานแสดงเทคโนโลยีระบบภาพและเสียงระดับมืออาชีพ หรือ Pro AV ชั้นนำของเอเชีย ครั้งที่ 6 รวบรวมเทคโนโลยี Pro AV ล้ำสมัยผสานการทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อยกระดับระบบภาพและเสียงสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารที่สำคัญสำหรับองค์กรยุคใหม่ ภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงเทคโนโลยี การสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญ และกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ พร้อมรวบรวมบริษัทและแบรนด์ชั้นนำกว่า 120 ราย รวมถึงผลิตภัณฑ์และโซลูชันนวัตกรรมหลายพันรายการจาก 13 ประเทศ โดยมีผู้จัดแสดงสินค้าเข้าร่วมงานเป็นครั้งแรกจำนวน 36 ราย
ซาราห์ จอยซ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการทั่วโลก สมาคมเทคโนโลยีภาพและเสียงและประสบการณ์แบบบูรณาการ (Audiovisual and Integrated Experience Association: AVIXA) กล่าวว่า “ปัญญาประดิษฐ์กำลังพลิกโฉมอุตสาหกรรม Pro AV จากเดิมที่เป็นเทคโนโลยีสนับสนุนด้านการสื่อสาร ไปสู่การเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัล ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้ AI ในหลากหลายด้าน ตั้งแต่การบริหารจัดการห้องประชุมอัจฉริยะ การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข ธุรกิจค้าปลีก การแพร่ภาพกระจายเสียง การจัดงาน ตลอดจนการสร้างประสบการณ์เสมือนจริงรูปแบบใหม่ให้แก่ผู้บริโภค”
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ Pro AV ก้าวข้ามบทบาทดั้งเดิมของการเป็นเพียงระบบภาพและเสียงสำหรับห้องประชุมหรือเวทีการแสดง และกำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับองค์กรยุคใหม่ ด้วยการผสานฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย และ AI เข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้งาน และสนับสนุนการตัดสินใจแบบเรียลไทม์โดยอาศัยข้อมูล
InfoComm Asia 2026 จึงเปิดงานด้วยปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “The Invisible Revolution: How AI is Rewriting the Rules of Human Experience” โดย เคนนี เทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งสิงคโปร์ ซึ่งนำเสนอผลกระทบของ AI ที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร
ภายในงานยังมีการเสวนาหัวข้อ “From Strategy to Reality: What AI Means for the Way We Work, Connect, and Compete” ซึ่งรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA, แอนนา อะโคเปียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Safegate AI และซูจิธ สิวาราม กรรมการผู้จัดการ ESCO Group ดำเนินรายการโดย พาเมลา เอ็ม. แท็กการ์ต รองประธานฝ่ายการสร้างสรรค์เนื้อหา AVIXA
สำหรับหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจจากการประชุม InfoComm Asia Summit ซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด 37 หัวข้อ ประกอบด้วย
• วันที่ 15 กรกฎาคม 2569 หัวข้อ “Smarter Spaces: Strategic AV Investment for the Modern Campus”
• วันที่ 15 กรกฎาคม 2569 หัวข้อ “Fireside Chat: Collaboration Over Competition — Women Supporting Women in AV”
• วันที่ 16 กรกฎาคม 2569 หัวข้อ “AI Workplace Reality Check: What Works, What Doesn’t, What's Next”
• วันที่ 16 กรกฎาคม 2569 หัวข้อ “The Pulse of Digital Signage – Global Trends, Managed Solutions & the Future of AI”
• วันที่ 16 กรกฎาคม 2569 หัวข้อ “Case Study: Inside MGM’s Fantasy Box: The Power of Real Time Immersive Spaces”
• วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 หัวข้อ “Designing Immersive Audio Systems for Dark Rides: A Case Study from Theme Park”
InfoComm Asia 2026 ยังเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้พัฒนาเทคโนโลยีกับผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านการลงทุนจากหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มที่กำลังขับเคลื่อนความต้องการในตลาด Pro AV อาทิ องค์กรขนาดใหญ่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภาคการศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข การเงินและการธนาคาร การผลิต ธุรกิจค้าปลีก โรงแรมและการท่องเที่ยว ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า การแพร่ภาพกระจายเสียงและสื่อ การจัดกิจกรรมสด ตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้กำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยี นักออกแบบระบบ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ Pro AV ผู้ให้บริการติดตั้งและบูรณาการระบบ ตลอดจนผู้ใช้งานปลายทางที่กำลังมองหาโซลูชันใหม่เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ AI และดิจิทัล
นอกจากนี้ InfoComm Asia 2026 ยังต้อนรับผู้ซื้อรับเชิญที่ผ่านการคัดเลือกและมีกำลังซื้อสูงกว่า 65 รายจาก 13 ประเทศ ซึ่งมีงบประมาณจัดซื้อที่ได้รับอนุมัติรวมกันมากกว่า 73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การนำผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกันภายในระบบนิเวศเดียวกัน จึงทำให้งานนี้เป็นเวทีสำคัญในการสร้างโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนให้แก่อุตสาหกรรม Pro AV ในภูมิภาค
ตลอดระยะเวลาสามวัน ภายในงานยังจัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย กิจกรรมเชิงประสบการณ์ และการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้จัดแสดงสินค้า ผู้ซื้อรับเชิญ นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่ Welcome Networking Event, Connect After, AVIXA Xchange LIVE และ Tech Tours
อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือ Smart Workplace Experience ซึ่งจัดร่วมกับ UDD Technologies ณ บูธ G10 เพื่อสาธิตให้เห็นว่าเทคโนโลยีแบบบูรณาการสามารถช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันของพนักงาน ยกระดับประสบการณ์ในสถานที่ทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคาร และยกระดับผลิตภาพขององค์กรได้อย่างไร
ขณะเดียวกัน อีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือ Tech Tour เยี่ยมชม Kantana Virtual Production Studio ซึ่งนำเสนออนาคตของการเล่าเรื่องผ่านเทคโนโลยีการสลับฉากหลังแบบเรียลไทม์ ระบบควบคุมแสงขั้นสูง และเทคนิคการสร้างภาพเสมือนจริงภายในกล้อง หรือ In-Camera VFX (ICVFX) ที่ทำงานอย่างไร้รอยต่อด้วยสภาพแวดล้อมจาก Unreal Engine
ไฮไลต์สำคัญของ InfoComm Asia 2026 คือการเข้าร่วมงานของบริษัทและแบรนด์ Pro AV ชั้นนำจากประเทศไทยและทั่วโลกกว่า 100 ราย ซึ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI ครอบคลุมระบบห้องประชุมอัจฉริยะ เทคโนโลยีจอแสดงผลความละเอียดสูง จอ LED ขนาดใหญ่ ระบบเสียงระดับมืออาชีพ โครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย เทคโนโลยีการผลิตสื่อเสมือนจริง ระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ ตลอดจนโซลูชันการสื่อสารสำหรับภาคการศึกษาและองค์กร
ผู้จัดแสดงสินค้ารายใหม่บางส่วนที่เข้าร่วมงานในปีนี้ ได้แก่ AFALIGHT, Aimiciot, Anhui Infochip Technology, AuraBay, CREATOR, HOLLYLAND TECHNOLOGY, Ross Video, SKYWORTH, Teachmint X, THAI WAN JIA (THAI) CO., LTD., UNIVIEW, WyreStorm Technologies, Yo-Tronics, Zhenmei Wisdom และ ZHUHAI RETOP LED DISPLAY
ส่วนบริษัทและแบรนด์ชั้นนำที่กลับมาร่วมจัดแสดงสินค้าอีกครั้ง ได้แก่ AISpeech, Alta (MTC), BOSE, BSS, Infobit, Lumens, Netgear, Newline, SHURE, Sonos Libra, UDD Technologies, Yamaha และบริษัทอื่น ๆ อีกมากมาย
InfoComm Asia 2026 ยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB, สมาคมธุรกิจระบบเสียงและภาพแห่งประเทศไทย หรือ TLAV, สมาคมไทยไอโอที และสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ THAI AECT
นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรในภูมิภาค ได้แก่ Association for Audiovisual & Educational Technology Management จากประเทศออสเตรเลีย, AV Connect, Association of Vietnam Retailers, Ho Chi Minh Advertising Association, Ho Chi Minh Computer Association, Ho Chi Minh Business Associations และ Vietnam Electronic Industries Association จากประเทศเวียดนาม, National Association of Private Educational Institutions จากประเทศมาเลเซีย ตลอดจน Chennai Metropolitan Development Authority และ Federation of Information Technology Associations of Gujarati จากประเทศอินเดีย
InfoComm Asia 2026 จัดขึ้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการติดตามแนวโน้มล่าสุดของเทคโนโลยี Pro AV ทำความเข้าใจบทบาทที่เพิ่มขึ้นของ AI สำรวจโซลูชันใหม่ และสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญจากทั่วภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับอนาคตของเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน InfoComm Asia 2026 ระหว่างวันที่ 15–17 กรกฎาคม 2569
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ