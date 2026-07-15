“สรรเพชญ” ลุยจัดระเบียบเจ็ตสกี”ภูเก็ต” เจ้าท่าฯ จับแล้ว 23 ราย เรือไม่มีใบอนุญาต

“สรรเพชญ” ลุยจัดระเบียบเจ็ตสกีภูเก็ต เจ้าท่าฯปูพรม เปิดปฏิบัติการกวาดล้างวันแรก จับผู้กระทำผิด 23 ราย ฐานใช้เรือก่อนรับใบอนุญาต เตรียมขยายผลต่อเนื่อง
จากที่ นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ภายหลังลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดภูเก็ต และได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการเรือเจ็ตสกี รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายในแหล่งท่องเที่ยว จึงได้สั่งการให้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เร่งจัดระเบียบผู้ประกอบการ พร้อมยกระดับการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว
ล่าสุด เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 15 กรกฎาคม 2569 นายอดูลย์ ระลึกมูล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ได้มอบหมายให้นายธีรพงศ์ พันธ์นาค เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต บูรณาการกำลังร่วมกับตำรวจน้ำ ลงพื้นที่ตรวจตราและปราบปรามการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ทั้งทางบกและทางน้ำ
ผลการปฏิบัติพบผู้กระทำความผิด 23 ราย ฐานใช้เรือก่อนรับใบอนุญาตใช้เรือ อันเป็นความผิดตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุด รายละ 10,000 บาท เป็นที่เรียบร้อย
นายสรรเพชญยืนยันว่า การดำเนินการครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการจัดระเบียบเรือเจ็ตสกีในจังหวัดภูเก็ต ตามนโยบายของตน ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยจะมีการตรวจเข้มและขยายผลไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความปลอดภัย ลดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว และยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทางน้ำของประเทศไทยให้เป็นที่เชื่อมั่นในระดับสากลต่อไป