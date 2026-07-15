ขบ.สั่งเข้ม สกัดรถบรรทุกจีน วิ่งนอกเส้นทาง ข้อตกลง GMS ล่าสุด จับ-ปรับเพิ่มได้อีก 2 คัน ที่ชุมพร

ขบ.สั่งการ สำนักงานขนส่งจังหวัด ตรวจเข้มรถบรรทุกต่างชาติที่วิ่งผิดเส้นทาง ไม่ทำตามข้อตกลงขนส่งข้ามแดนลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ล่าสุดเจอรถบรรทุกจีนที่ชุมพร เพิ่มอีก 2 คัน ผนึกตำรวจทางหลวง ตำรวจภูธรจังหวัด ตั้งด่าน-ตรวจสอบเฝ้าระวัง ต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า กรณีการบังคับใช้กฎหมายกับรถบรรทุกขนส่งสินค้าข้ามแดนสัญชาติจีน ที่กระทำความผิดฐานเดินรถออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ลักลอบวิ่งลงมาบรรทุกผลไม้ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ซึ่งได้ดำเนินการยึดรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าสัญชาติจีนแล้ว จำนวน 5 คัน เป็นรถที่ได้มีการขึ้นทะเบียนใช้สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และมีการเดินทางผ่านเข้าทางด่านศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในช่วงวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 บริษัทชิปปิ้งดังกล่าว ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ซึ่งจากการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม พบว่ามีรถบรรทุกสัญชาติจีนที่วิ่งผิดเส้นทางเพิ่มอีก 2 คัน เมื่อรวมกับกลุ่มรถที่ตรวจพบก่อนหน้านี้ 5 คัน ทำให้มีรถกระทำความผิดรวมทั้งสิ้น 7 คัน เจ้าหน้าที่จึงได้ประสานนำรถทั้งหมดมารวมกัน ณ ตลาดจำหน่ายทุเรียนมรกต จังหวัดชุมพร นอกจากนี้ยังสืบทราบตัวพนักงานขับรถทั้งหมดแล้ว โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรได้เข้าร่วมตรวจสอบหลักฐานและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปรียบเทียบปรับพนักงานขับรถของรถบรรทุกทั้ง 7 คัน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พร้อมกันนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่เกี่ยวข้องได้ติดตามและกำกับดูแลให้รถบรรทุกทั้งหมดเดินทางกลับเข้าสู่เส้นทางที่ได้รับอนุญาตตามความตกลงฯ อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าให้กรมการขนส่งทางบกทราบเป็นระยะ
นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้กำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัด ยังคงบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ตำรวจทางหลวง ด่านศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างต่อเนื่อง หากยังพบความพยายามในการฝ่าฝืน ให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้กรมการขนส่งทางบกทราบ ทั้งนี้ เพื่อจัดระเบียบการขนส่งข้ามพรมแดนให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการขนส่งทั้งภายในและผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ พร้อมทั้งดูแลการขนส่งสินค้าทางถนนให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อไป