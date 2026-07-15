Solis ประกาศความสำเร็จในงาน Renewable Energy Asia 2026 ชูโซลูชันกักเก็บพลังงาน “EverCore” ขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยสู่ยุค Solar-Plus-Storage

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย – บริษัท Ginlong Technologies (Solis) หนึ่งในผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์รายใหญ่ของโลก ประกาศความสำเร็จอย่างเป็นทางการหลังเสร็จสิ้นการจัดแสดงเทคโนโลยีภายในงาน Renewable Energy Asia 2026 (ASEAN Sustainable Energy Week) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้ประกอบการและพันธมิตรทางธุรกิจ การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ Solis ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในประเทศไทย และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานพลังงานยุคใหม่เข้าสู่ยุค "Solar-plus-storage" อย่างเต็มรูปแบบ
ท่ามกลางกระแสการขยายตัวของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลก ตลาดกำลังเปลี่ยนผ่านจากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) แบบทั่วไป ไปสู่การให้ความสำคัญกับเสถียรภาพและความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการพลังงาน ด้วยเหตุนี้ ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) จึงกลายเป็นหัวใจสำคัญของโครงสร้างพื้นฐาน ภายในงานนี้ Solis จึงได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เรือธง (Hero Product) อย่าง “EverCore” ซึ่งเป็นโซลูชันระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูงสำหรับภาคเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (C&I)
EverCore มาพร้อมกับความจุที่สามารถปรับเลือกใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น ตั้งแต่ระดับ 100 kWh, 120 kWh จนถึงสูงสุดที่ 261 kWh ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการในการลดต้นทุนค่าไฟฟ้า บริหารจัดการความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (Peak Shaving) รวมไปถึงการสำรองไฟฟ้าเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน นวัตกรรมนี้ได้รับการพิสูจน์ศักยภาพแล้วผ่านโครงการ AP Solar Industrial Power Max ในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเลือกใช้ระบบ EverCore ขนาด 261kWh ในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าไม่เสถียรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากระบบกักเก็บพลังงานรุ่นเรือธงแล้ว Solis ยังได้นำเสนอพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรที่ครอบคลุมทุกความต้องการของตลาดในประเทศไทย ได้แก่:
• โซลูชันสำหรับที่พักอาศัย: การจัดแสดงระบบกักเก็บพลังงานแรงดันต่ำรุ่น IntelliHouse ขนาด 16kWh ซึ่งทำงานประสานกับอินเวอร์เตอร์ไฮบริดรุ่น S7-EH1P(3-6)K02-NV-YD-L เพื่อการบริหารจัดการพลังงานภายในบ้านอย่างอัจฉริยะ
• โซลูชันสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม: ระบบกักเก็บพลังงานติดตั้งภายในอาคารแบบแยกส่วนวางซ้อนได้รุ่น FlexCore-ID 60-261kWh (80kWh) ทำงานร่วมกับอินเวอร์เตอร์ไฮบริดประสิทธิภาพสูงรุ่น S6-EH3P125K-H
• โซลูชันสำหรับระบบขนาดใหญ่ (Utility-scale): อินเวอร์เตอร์อัจฉริยะกำลังผลิตสูงรุ่น S6-GC3P150K07 และรุ่น S6-GU3P350K06 ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาดในภาคอุตสาหกรรมระดับมหภาค
ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานระดับโลกที่ยาวนานกว่า 20 ปี ผนวกกับความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญและการสนับสนุนด้านบริการหลังการขายในประเทศไทย Solis มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ทนทาน มีความต่อเนื่องในการดำเนินงาน และให้ความคุ้มค่าในระยะยาวสูงสุดแก่ผู้ใช้งานชาวไทยทุกคน
เกี่ยวกับ Solis:
ก่อตั้งขึ้นในปี 2005 (พ.ศ. 2548) Solis หรือ Ginlong Technologies (รหัสหุ้น: 300763.SZ) เป็นหนึ่งในผู้ผลิต PV สตริงอินเวอร์เตอร์ที่ใหญ่ที่สุดและมีประสบการณ์มากที่สุดในโลก ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Solis ใช้เทคโนโลยีสตริงอินเวอร์เตอร์ล้ำสมัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลอย่างเข้มงวด ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าในตลาดทั่วโลก บริษัทมีความโดดเด่นด้านห่วงโซ่อุปทานระดับโลก การวิจัยและพัฒนา รวมถึงความสามารถในการปรับแต่งอินเวอร์เตอร์ให้เหมาะสมกับตลาดในแต่ละภูมิภาค พร้อมให้บริการและสนับสนุนลูกค้าด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
เว็บไซต์ทางการ: https://www.solisinverters.com/th
Facebook Page: Solis Thailand
LINE Official Account: @solis (https://lin.ee/BLjNCGe)