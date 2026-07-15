ไม่ลดแล้ว!“ซิโน-ไทย” ยืนราคา 451.15 ล้านบาท ปรับปรุงอู่รถเมล์ EV พุ่งเกินงบ ขสมก.รอบอร์ดเคาะเซ็นสัญญาเริ่มงาน ก.ย.นี้

“ซิโน-ไทย” ไม่ลดราคายืนวงเงิน 451.15 ล้านบาท เกินกว่าราคากลาง 15 ล้านบาท งานปรับปรุงอู่ ขสมก. 9 แห่ง รองรับรถเมล์ EV 1,520 คัน ขสมก.รอชงบอร์ดชุดใหม่อนุมัติลงนามใน ส.ค.นี้ เร่งงานเสร็จใน ก.พ. 70 ขณะที่ 4 มิ.ย. 69 ออก NTP "นครชัยแอร์" เริ่มผลิตรถ EV ใช้ 2 ยี่ห้อ “CRRC และ FOTON” มั่นใจ 500 คันแรกส่งมอบครบ 30 มี.ค. 70
รายงานข่าวแจ้งว่า จากที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนากายภาพพื้นที่อู่ของ ขสมก.เขต 1-8 เพื่อรองรับการจัดหารถโดยสารพลังงานสะอาด (EV) และรองรับการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า (EV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) ราคากลาง 435.40 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย.-6 ก.ค. 2569 โดยให้ยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 6 ก.ค. 2569 โดยมีผู้ยื่นเสนอราคา 2 ราย ปรากฏว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผ่านเกณฑ์คัดเลือก 98 คะแนน ต่ำสุด 451.15 ล้านบาท ส่วนอีกราย คือ บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด ผ่านเกณฑ์คัดเลือกที่ 74.82 คะแนน และเสนอราคาที่ 475 ล้านบาท
สำหรับราคาที่บริษัท ซิโน-ไทยฯ เสนอครั้งแรกอยู่ที่ 472.833 ล้านบาท (สูงกว่าราคากลาง 36.6 ล้านบาท) ต่อมายอมปรับลดลงเป็น 451.15 ล้านบาท ลดลงจากที่เสนอ 21.683 ล้านบาท (แต่ยังสูงกว่าราคากลางถึง 15.75 ล้านบาท) โดยคณะกรรมการประกวดราคาได้พิจารณาตามระเบียบของกรมบัญชีกลางกรณีผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาสูงกว่าราคากลางไม่เกิน 10% หากเปิดประมูลใหม่จะต้องใช้เวลาอีก 30-40 วัน จึงมีการเจรจากับ บริษัท ซิโน-ไทยฯ เพื่อขอให้ลดราคาเพิ่มแต่เอกชนยืนยันราคาเดิม ขสมก.จึงตกลงรับราคาที่ 451.15 ล้านบาท
หลังจากนี้ ขสมก.จะเสนอคณะกรรมการบริหาร (บอร์ด) ขสมก. ขออนุมัติผลการประมูล แต่เนื่องจากปัจจุบันบอร์ด ขสมก.มีการลาออกไป โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2569 นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานบอร์ด ขสมก. ได้ยื่นลาออกเป็นคนสุดท้าย ดังนั้นจะต้องรอการแต่งตั้งบอร์ด ขสมก.ชุดใหม่ก่อน
รายงานข่าวจาก ขสมก.เปิดเผยถึงแผนงานการ พัฒนาปรับปรุงพื้นที่อู่จอดรถ 9 แห่ง คาดว่าจะสรุปผลประมูลและลงนามสัญญาเดือน ส.ค. 2569 โดยจะดำเนินงานเริ่มลุยปรับปรุงพื้นที่เพื่อติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าและรองรับรถโดยสารพลังงานสะอาด EV อย่างเต็มรูปแบบช่วงเดือน ก.ย. 2569-ก.พ. 2570 ขณะนี้ยังเชื่อว่าจะยังดำเนินการได้ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ โดยในระหว่างนี้ ขสมก.จะเรียกทาง บริษัท ซิโน-ไทยฯ และบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ในฐานะผู้ให้เช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศ EV จำนวน 1,520 คัน เข้ามาหารือเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันในการปรับปรุงพื้นที่อู่จอด และการติดตั้งระบบอัดประจุไฟฟ้าจะต้องมีหัวจ่ายให้แล้วเสร็จทันเวลาที่กำหนด
สำหรับก่อสร้างครอบคลุมอู่จอดรถที่ บริษัท ซิโน-ไทยฯ รับผิดชอบมีทั้งหมด 9 แห่ง ได้แก่ อู่รังสิต, อู่สวนสยาม เขต 2, อู่สวนสยาม เขต 8, อู่แสมดำ, อู่พระราม 9, อู่คลองเตย, อู่ปู่เจ้าสมิงพราย, อู่สถานีเคหะฯ และอู่สถานีคลองบางไผ่ ให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา 120 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบสถานที่
@4 มิ.ย. 69 ออก NTP "นครชัยแอร์" เริ่มผลิตรถ EV ใช้ 2 ยี่ห้อ “CRRC และ FOTON”
ส่วนโครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด (EV) จำนวน 1,520 คัน และระบบอัดประจุไฟฟ้า ระยะเวลาการเช่า 7 ปี กรอบวงเงินงบประมาณ 15,355.6 ล้านบาท ขสมก.ได้ลงนามกับ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2569 โดยหลังตรวจรับรองแบบรถโดยสาร EV แล้ว เบื้องต้นใช้รถจาก 2 ยี่ห้อ คือ CRRC และ FOTON โดย ขสมก.ได้แจ้งหนังสือให้ เริ่มงาน (NTP) เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2569 มีกำหนดส่งมอบงวดแรกครบจำนวน 500 คัน ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2570, ส่งมอบงวดที่สองครบจำนวน 500 คัน ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2570 และส่งมอบงวดที่สามครบจำนวน 520 คัน ภายในวันที่ 30 พ.ค. 2570