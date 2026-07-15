การท่าเรือฯ นำร่อง 5 เส้นทางเรือ ใช้ใบปล่อยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ NSW e-D/O ลดขั้นตอน-ลดกระดาษ-ลดต้นทุนโลจิสติกส์

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ร่วมกับกรมศุลกากร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย และสมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพ (BSAA) เปิดใช้งาน “ใบสั่งปล่อยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์” หรือ e-D/O (Electronic Delivery Order) ผ่านแพลตฟอร์มกลาง THAI NSW (Thailand National Single Window) ณ ท่าเรือกรุงเทพ
นายแถมสิน ศรีบางพลีน้อย รองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ กล่าวว่า “วันนี้เราเริ่มเปิดให้บริการระบบ NSW e-D/O ร่วมกับสายเรือนำร่อง 5 สาย ได้แก่ CMA CGM, SITC, ESL, Heung-A Line และ Sinokor โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพในฐานะท่าเรือนำร่องแห่งแรกของประเทศที่ให้บริการระบบใบสั่งปล่อยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ
ระบบนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง กทท. กรมศุลกากร และ NT เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสายเรือ ท่าเรือ และผู้ประกอบการ ช่วยลดขั้นตอน ลดการใช้เอกสาร ลดระยะเวลาและต้นทุนในการดำเนินงาน ทำให้การรับ-ปล่อยสินค้ารวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมยกระดับการให้บริการของท่าเรือกรุงเทพสู่ระบบไร้กระดาษตามแนวทาง Smart Port
เราเชื่อว่าระบบนี้จะสร้างความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ เพิ่มความเชื่อมั่นในความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูล และเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ที่ผ่านมา กทท.ได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบ บุคลากร และขั้นตอนการให้บริการ พร้อม Workshop การใช้งานร่วมกับหน่วยงานและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
กทท.ขอเชิญชวนสายเรือ ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการร่วมใช้ระบบ NSW e-D/O เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระในการดำเนินงาน พร้อมร่วมกันพัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์ของไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ระบบ NSW e-D/O ช่วยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสายเรือ ท่าเรือ และผู้ประกอบการได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และตรวจสอบได้แบบ Real Time ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเข้าสินค้าโดยรวม พร้อมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางศุลกากรและระบบโลจิสติกส์ของประเทศสู่รูปแบบดิจิทัล”
การเปิดให้บริการระบบ NSW e-D/O ในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ กทท.ในการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพสู่การเป็น Smart Port ด้วยการยกระดับการให้บริการผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และการบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ และรองรับการเติบโตของการค้าระหว่างประเทศในอนาคต
ทั้งนี้ ภายในงานมีนายแถมสิน ศรีบางพลีน้อย รองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ อธิบดีกรมศุลกากร นายวงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานดิจิทัลบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพ (BSAA) ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ เข้าร่วมฯ ณ ศูนย์ชำระค่าภาระและค่าบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) อาคารที่ทำการ กทท.