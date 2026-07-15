“คมนาคม” เร่งปรับปรุงสะพานลอยหน้า ม.เกษตรฯ กำแพงแสน และทำเกือกม้า แก้จุดเสี่ยงกลับรถ

“ภัทรพงศ์” ลงพื้นที่นครปฐม หลังประชาชนร้องเร่งปรับปรุง ทล.4 ตอนพระประโทน-สระกะเทียม ช่วง กม.ที่ 62+150 - 62+350 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ เตรียมปรับปรุงสะพานลอยหน้า ม.เกษตรศ กำแพงแสน ย้ำทุกการเดินทางต้องปลอดภัย ไร้รอยต่อ
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของกรมทางหลวง (ทล.) ในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงตามแนวทางหลวง ตลอดจนติดตามแนวทางการปรับปรุงสะพานลอยบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายศุภโชค ศรีสุขจร นายพาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ และ พ.อ.สุขชาต สะสมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐม นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม แขวงทางหลวงนครปฐม แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม และผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย
นายภัทรพงศ์กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงและจุดอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนพระประโทน-สระกะเทียม ช่วง กม.ที่ 62+150 - 62+350 ซึ่งเป็นจุดกลับรถที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยได้รับข้อเสนอแนะจากผู้แทนประชาชนในพื้นที่ให้พิจารณาก่อสร้างทางแยกพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เพื่อแก้ไขปัญหาการกลับรถและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมกันนี้ยังได้ติดตามโครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจร ช่วง กม.ที่ 63+000 - 65+000 ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด โดยมีแนวคิดก่อสร้างสะพานกลับรถ (สะพานเกือกม้า) เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง ลดจุดตัดการจราจร และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่
สำหรับทางหลวงหมายเลข 321 ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ตอนนครปฐม-หนองปลาไหล ช่วง กม. ที่ 19+100 - 19+500 ในพื้นที่ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงที่มีปริมาณรถสัญจรจำนวนมาก โดยโครงการฯ อยู่ระหว่างการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปี 2570 และได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชน
จากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม/ทางลอด พร้อมหลังคาและองค์ประกอบสะพาน ช่วงหนองปลาไหล-กำแพงแสน กม.ที่ 27+400 ในพื้นที่ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน โดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษา เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และนักศึกษาได้สะท้อนข้อกังวลเกี่ยวกับสภาพของสะพานลอย จึงได้มอบหมายให้เร่งพิจารณาแนวทางปรับปรุงสะพานลอย โดยเฉพาะการติดตั้งหลังคาคลุมและเพิ่มระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยรอบ
นอกจากนี้ นายภัทรพงศ์ยังได้รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสม และดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน