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“คมนาคม” เร่งปรับปรุงสะพานลอยหน้า ม.เกษตรฯ กำแพงแสน และทำเกือกม้า แก้จุดเสี่ยงกลับรถ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ภัทรพงศ์” ลงพื้นที่นครปฐม หลังประชาชนร้องเร่งปรับปรุง ทล.4 ตอนพระประโทน-สระกะเทียม ช่วง กม.ที่ 62+150 - 62+350 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ เตรียมปรับปรุงสะพานลอยหน้า ม.เกษตรศ กำแพงแสน ย้ำทุกการเดินทางต้องปลอดภัย ไร้รอยต่อ

นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของกรมทางหลวง (ทล.) ในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงตามแนวทางหลวง ตลอดจนติดตามแนวทางการปรับปรุงสะพานลอยบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายศุภโชค ศรีสุขจร นายพาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ และ พ.อ.สุขชาต สะสมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐม นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม แขวงทางหลวงนครปฐม แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม และผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย


นายภัทรพงศ์กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงและจุดอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนพระประโทน-สระกะเทียม ช่วง กม.ที่ 62+150 - 62+350 ซึ่งเป็นจุดกลับรถที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยได้รับข้อเสนอแนะจากผู้แทนประชาชนในพื้นที่ให้พิจารณาก่อสร้างทางแยกพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เพื่อแก้ไขปัญหาการกลับรถและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมกันนี้ยังได้ติดตามโครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจร ช่วง กม.ที่ 63+000 - 65+000 ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด โดยมีแนวคิดก่อสร้างสะพานกลับรถ (สะพานเกือกม้า) เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง ลดจุดตัดการจราจร และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่


สำหรับทางหลวงหมายเลข 321 ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ตอนนครปฐม-หนองปลาไหล ช่วง กม. ที่ 19+100 - 19+500 ในพื้นที่ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงที่มีปริมาณรถสัญจรจำนวนมาก โดยโครงการฯ อยู่ระหว่างการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปี 2570 และได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชน

จากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม/ทางลอด พร้อมหลังคาและองค์ประกอบสะพาน ช่วงหนองปลาไหล-กำแพงแสน กม.ที่ 27+400 ในพื้นที่ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน โดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษา เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และนักศึกษาได้สะท้อนข้อกังวลเกี่ยวกับสภาพของสะพานลอย จึงได้มอบหมายให้เร่งพิจารณาแนวทางปรับปรุงสะพานลอย โดยเฉพาะการติดตั้งหลังคาคลุมและเพิ่มระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยรอบ

นอกจากนี้ นายภัทรพงศ์ยังได้รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสม และดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน







“คมนาคม” เร่งปรับปรุงสะพานลอยหน้า ม.เกษตรฯ กำแพงแสน และทำเกือกม้า แก้จุดเสี่ยงกลับรถ
“คมนาคม” เร่งปรับปรุงสะพานลอยหน้า ม.เกษตรฯ กำแพงแสน และทำเกือกม้า แก้จุดเสี่ยงกลับรถ
“คมนาคม” เร่งปรับปรุงสะพานลอยหน้า ม.เกษตรฯ กำแพงแสน และทำเกือกม้า แก้จุดเสี่ยงกลับรถ
“คมนาคม” เร่งปรับปรุงสะพานลอยหน้า ม.เกษตรฯ กำแพงแสน และทำเกือกม้า แก้จุดเสี่ยงกลับรถ
“คมนาคม” เร่งปรับปรุงสะพานลอยหน้า ม.เกษตรฯ กำแพงแสน และทำเกือกม้า แก้จุดเสี่ยงกลับรถ
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