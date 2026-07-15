เมื่อการพักผ่อนไม่ได้จบลงในวันที่เช็กเอาต์ อมารีชวนสร้าง “ความทรงจำที่ไม่สิ้นสุด” ผ่านเสน่ห์ท้องถิ่นและการบริการแบบอารีในทุกจุดหมายปลายทาง

ในวันที่การเดินทางไม่ได้มีความหมายเพียงการเปลี่ยนสถานที่พักผ่อนแต่คือการออกไปใช้เวลากับตัวเอง กับคนสำคัญ และกับช่วงเวลาที่มีความหมาย อมารี (Amari) แบรนด์โรงแรมภายใต้การบริหารของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) บริษัทบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต และเซอร์วิสอพาร์ตเม้นต์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ชวนผู้เข้าพักค้นพบประสบการณ์การพักผ่อนที่มากกว่าความสวยงามของสถานที่ แต่เป็นช่วงเวลาที่ค่อยๆ ก่อตัวเป็น “ความทรงจำที่ไม่สิ้นสุด” ผ่านเสน่ห์ของท้องถิ่น ผู้คน วัฒนธรรม และการบริการแบบไทยที่อบอุ่นจริงใจ
สำหรับอมารี การเดินทางที่ดีไม่ได้สิ้นสุดลงในวันที่เช็กเอาต์ หากแต่ยังคงอยู่ในรูปของความรู้สึกดีๆ ที่ผู้เข้าพักพากลับบ้านไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มแรกที่ได้รับเมื่อมาถึงโรงแรม อาหารจานท้องถิ่นที่ชวนให้นึกถึงจุดหมายปลายทางนั้นอีกครั้ง ช่วงเวลาสบายๆ กับคนสำคัญ หรือรายละเอียดเล็กๆ ของการบริการที่ทำให้รู้สึกว่าได้รับการดูแลอย่างเข้าใจ
หัวใจสำคัญของประสบการณ์อมารีคือ การบริการแบบอารี (Ari Service) การบริการที่ใส่ใจอย่างลึกซึ้ง เข้าใจความต้องการของผู้เข้าพักล่วงหน้า และพร้อมเติมเต็มทุกช่วงเวลาอย่างอบอุ่น เป็นธรรมชาติ และจริงใจ บนรากฐานของการต้อนรับแบบไทยที่ไม่ได้เป็นเพียงมาตรฐานการบริการ แต่เป็นความรู้สึกของการได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจได้เสมอ
ในขณะเดียวกัน อมารียังให้ความสำคัญกับการนำเสน่ห์ของแต่ละจุดหมายปลายทางมาเชื่อมโยงกับประสบการณ์การเข้าพักอย่างกลมกลืน ตั้งแต่งานออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากท้องถิ่น อาหารและวัตถุดิบที่สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่ ไปจนถึงประสบการณ์ที่เชื่อมโยงผู้เข้าพักเข้ากับชุมชน วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของเมืองนั้นๆ ทำให้ทุกการเข้าพักที่อมารีมีทั้งความมีชีวิตชีวา ความอบอุ่น และความคุ้นเคยในแบบที่ผู้เข้าพักสามารถจดจำได้
ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนริมทะเล ท่ามกลางธรรมชาติ หรือใจกลางเมือง ทุกจุดหมายปลายทางของอมารีล้วนถูกออกแบบให้สะท้อนเสน่ห์ของท้องถิ่นในแบบเฉพาะตัว พร้อมมอบประสบการณ์การเข้าพักที่อบอุ่น มีชีวิตชีวา และเปี่ยมด้วยรายละเอียดที่น่าจดจำ
ที่ อมารี ภูเก็ต (Amari Phuket) ผู้เข้าพักจะได้สัมผัสการพักผ่อนริมทะเลอันดามันในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวและผ่อนคลาย รายล้อมด้วยวิวทะเลสีฟ้าใสและเสน่ห์ของภูเก็ตที่ผสมผสานทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่น และวิถีชีวิตของชุมชนเก่าแก่ได้อย่างมีเอกลักษณ์ ตั้งแต่ช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนริมชายหาด การดูแลร่างกายและจิตใจที่ บรีซ สปา (Breeze Spa) สปา Open Air ที่จะพาคุณผ่อนคลายขั้นสุดไปกับเสียงคลื่น ไปจนถึงการออกไปค้นพบสีสันของภูเก็ตผ่านอาหารท้องถิ่น ย่านเมืองเก่า และเสน่ห์ของชายฝั่งทะเลอันดามัน ทุกช่วงเวลาที่นี่จึงไม่ใช่เพียงการพักผ่อนริมทะเล แต่เป็นการเชื่อมโยงผู้เข้าพักเข้ากับจังหวะชีวิตของภูเก็ตอย่างแท้จริง
ขณะที่ อมารี โวค กระบี่ (Amari Vogue Krabi) มอบประสบการณ์การพักผ่อนท่ามกลางความงดงามของหาดทับแขก หนึ่งในจุดหมายปลายทางที่โดดเด่นด้วยความสงบ เป็นส่วนตัว และธรรมชาติอันงดงามของกระบี่ ผู้เข้าพักสามารถใช้เวลาไปกับบรรยากาศริมทะเลที่ผ่อนคลาย วิวพระอาทิตย์ตกสีส้มอมชมพูเหนือท้องทะเลอันดามัน และความเรียบง่ายของวิถีชีวิตริมทะเลที่ยังคงเสน่ห์อย่างเป็นธรรมชาติ ที่นี่จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีจากความเร่งรีบ เพื่อกลับมาใช้เวลากับตัวเอง และคนสำคัญ ท่ามกลางธรรมชาติรอบตัวในแบบที่ยากจะลืมเลือน
สำหรับผู้ที่มองหาวันพักผ่อนที่เต็มไปด้วยพลังและสีสัน อมารี พัทยา (Amari Pattaya) พร้อมมอบประสบการณ์รีสอร์ตริมทะเลที่เชื่อมโยงความผ่อนคลายเข้ากับความมีชีวิตชีวาของเมืองพัทยาได้อย่างลงตัว ผู้เข้าพักสามารถเริ่มต้นวันด้วยการพักผ่อนในบรรยากาศสบายๆ เติมเต็มร่างกายและจิตใจผ่านประสบการณ์ดูแลสุขภาพที่ ไหม สปา (maai spa) สปาพรีเมียมที่มอบบริการเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจแบบองค์รวม (Holistic Well-being) ก่อนออกไปสัมผัสสีสันของเมืองชายทะเล ไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ ร้านอาหาร กิจกรรมริมทะเล หรือไลฟ์สไตล์ของพัทยาที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความคุ้นเคยในแบบที่เข้าถึงง่าย ทำให้อมารี พัทยาเป็นจุดหมายที่เหมาะทั้งสำหรับครอบครัว คู่รัก และนักเดินทางที่ต้องการพักผ่อนพร้อมเติมพลังให้กับวันหยุด
ส่วน อมารี กรุงเทพฯ (Amari Bangkok) นำเสนอประสบการณ์การพักผ่อนใจกลางมหานครที่ผสมผสานความสะดวกสบายของทำเลเมืองเข้ากับบรรยากาศอบอุ่นที่ช่วยให้ผู้เข้าพักรู้สึกผ่อนคลายท่ามกลางจังหวะชีวิตที่มีสีสันและตื่นตาของกรุงเทพฯ ด้วยทำเลที่เชื่อมต่อกับแหล่งช้อปปิ้ง ไลฟ์สไตล์ ศิลปวัฒนธรรม ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองหลวงได้อย่างสะดวกสบาย อมารี กรุงเทพฯ จึงเป็นทั้งจุดเริ่มต้นของการค้นพบกรุงเทพฯ ในมุมใหม่ และเป็นพื้นที่พักใจที่ผู้เข้าพักสามารถกลับมาพบความสบาย ความคุ้นเคย และการดูแลที่ใส่ใจได้เสมอ
ประสบการณ์การพักผ่อนที่อมารีจึงไม่ได้มอบเพียงความสบายและการดูแลอย่างใส่ใจระหว่างการเข้าพัก แต่ยังฝากความรู้สึกดี ๆ ที่คงอยู่แม้การเดินทางจะสิ้นสุดลง เพราะทุกจุดหมายปลายทางล้วนมีเสน่ห์ในแบบของตัวเอง และอมารีเชื่อว่าหน้าที่ของเราคือการเชื่อมโยงผู้เข้าพักให้ได้สัมผัสเสน่ห์นั้นอย่างลึกซึ้ง ผ่านความอบอุ่นของผู้คน เรื่องราวของท้องถิ่น และช่วงเวลาที่มีความหมายร่วมกับคนสำคัญ
และนั่นคือ “ความทรงจำที่ไม่สิ้นสุด” ที่อมารีตั้งใจส่งต่อในทุกจุดหมายปลายทาง ด้วยการถ่ายทอดตัวตนของแต่ละท้องถิ่นผ่านการบริการแบบอารี พร้อมสร้างประสบการณ์การเข้าพักที่ทำให้ทุกการเดินทางมีความหมายยิ่งขึ้น