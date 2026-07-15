กลับมาตามคำเรียกร้อง! แคมเปญสุดปัง "ไทยเที่ยวเอรินคนละครึ่ง ครั้งที่ 2"

ฟินคูณสองในราคาสุดพิเศษ! ชวนคุณมาทิ้งตัวพักผ่อนที่ Arinara Beach Resort Phuket รีสอร์ทหรูติดริมชายหาดบางเทา ภูเก็ต สระว่ายน้ำอลังการ เดินสามก้าวถึงทะเล โอกาสทองของคนอยากเที่ยวในราคาหารครึ่งมาถึงแล้ว!
เคมเปญไทยเที่ยวเอรินคนละครึ่ง ครั้งที่ 2 สุดปัง
ในราคาร้องว๊าว ! สุดพิเศษ สำหรับที่พักติดริมชายหาดบางเทา ภูเก็ต Arinara Beach Resort Phuket🏝️
เพลิดเพลินไปกับร้านอาหาร Beach Club สไตล์บาหลี The Beach Phuket และส่วนลดพิเศษมากมาย เมื่อจองโปรโมชั่นนี้
ห้องพักราคาเริ่มต้น 1,750.-/ คืน / 2 ท่าน
(จากราคาเดิม 3,900.- เอรินนาราออกให้ครึ่งหนึ่ง)
**ห้องพักมีจำนวนจำกัด
#ส่วนลดพิเศษ
• พิเศษสำหรับอาหารเช้า 1 แถม 1! จ่ายเพียง 650 บาท สำหรับอาหารเช้า 2 ท่าน (ราคาปกติ 650 บาท ต่อท่าน)
• ส่วนลด 10% สำหรับอาหาร และเครื่องดื่ม ที่ The Beach Phuket
• ฟรี สำหรับเด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (1 คน / 1 การจอง)
• ส่วนลดพิเศษ สำหรับ สวนน้ำ Andamanda Phuket ที่มีเครื่องเล่นมากมาย และได้รับมาตรฐานระดับสากล
ระยะเวลาการจอง: 1-31 กรกฎาคม 2569
ระยะเวลาการเข้าพัก 1 กรกฎาคม 2569 - 31 ตุลาคม 2569
*** เงื่อนไขจะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม;
โทร: 076314361
LINE official: https://lin.ee/ZJ7Z6mb