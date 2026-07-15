ขบ.เปิด "ขนส่งไอดอล Club D" ดึง “ปอนด์ ณราวิทย์-น้ำตาล ทิพนารี” ส่งต่อแนวคิดขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุยั่งยืน

“สิริพงศ์” รุกสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน เปิดตัวโครงการ “ขนส่งไอดอล Club D” จับมือขวัญใจคนรุ่นใหม่ “ปอนด์ ณราวิทย์-น้ำตาล ทิพนารี” ร่วมสร้างสังคมแห่งการขับขี่ปลอดภัย ปลูกฝัง “ทัศนสติ” ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 69 กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จัดงานแถลงข่าวโครงการ “ขนส่งไอดอล Club D” ร่วมสร้างสังคมแห่งการขับขี่ปลอดภัย จับมือขวัญใจคนรุ่นใหม่ “ปอนด์ ณราวิทย์-น้ำตาล ทิพนารี” ร่วมเป็นสื่อกลางสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังแนวคิด “ขับดีอะไรก็ดี แค่มีทัศน ‘สติ’ ที่ดี” มุ่งสื่อสารเข้าถึงเยาวชน คนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไป
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวในการเป็นประธานข่าวเปิดตัวโครงการ “ขนส่งไอดอล Club D” ร่วมสร้างสังคมแห่งการขับขี่ปลอดภัย กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับความปลอดภัยทางถนนมาโดยตลอด เพราะการเดินทางที่ปลอดภัย คือ รากฐานสำคัญของคุณภาพชีวิต และการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การยกระดับมาตรฐานยานพาหนะและผู้ขับขี่ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย
การลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน สิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในใจของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน ซึ่งไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนในชีวิตประจำวัน โครงการ 'ขนส่งไอดอล Club D' ร่วมสร้างสังคมแห่งการขับขี่ปลอดภัย เป็นโครงการต่อยอดนโยบายความปลอดภัยทางถนนที่สร้างสรรค์และทันสมัย โดยดึงกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วม ผ่านแคมเปญ “Club D ขับดีอะไรก็ดี แค่มีทัศน “สติ” ที่ดี”
ซึ่งเป็นการเน้นย้ำว่าความปลอดภัยเริ่มต้นได้จากการมี "ทัศนคติที่ดี" และ "สติ" ในการขับขี่ หากเราสามารถปลูกฝังแนวคิดขับขี่ปลอดภัยและสร้าง "ทัศนสติ" ที่ดีให้แก่ประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบคมนาคมที่ทันสมัย เราจะสามารถลดความสูญเสียบนท้องถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้การยกระดับความปลอดภัยทางถนนเป็นภารกิจสำคัญเพื่อสร้างระบบคมนาคมขนส่งที่มีความปลอดภัยและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุอย่างยั่งยืนแม้ว่าในปัจจุบันสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่สถิติการสูญเสียภาพรวมยังคงอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กรมการขนส่งทางบก ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จึงได้จัดทำโครงการ “ขนส่งไอดอล Club D” ร่วมสร้างสังคมแห่งการขับขี่ปลอดภัยขึ้น ภายใต้แคมเปญ “Club D ขับดีอะไรก็ดี แค่มีทัศน “สติ” ที่ดี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมแห่งการขับขี่ปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน และเน้นย้ำให้เห็นว่า ความปลอดภัยเริ่มต้นได้จากความพร้อมด้านทัศนคติและสติในการขับขี่
โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่เยาวชน คนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไป ผ่านการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย โดยได้เชิญ ปอนด์ (ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์) และ น้ำตาล (ทิพนารี วีรวัฒโนดม) ดารานักแสดงที่ได้รับความนิยมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ มาร่วมเป็นสื่อกลางในการส่งต่อแนวคิดการขับขี่ที่ปลอดภัย ปลูกฝังความรับผิดชอบ เคารพกฎจราจร การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ตลอดจนสร้างการรับรู้เรื่อง "ทักษะการคาดการณ์อุบัติเหตุ" (Hazard Perception) " ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถประเมินความเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ