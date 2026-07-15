ทช.เดินเครื่องสร้างถนนเชื่อม ทล.131 จ.เชียงราย คาดแล้วเสร็จปี 2571

กรมทางหลวงชนบทเริ่มเข้าพื้นที่เดินหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายเชื่อม ทล.131 จ.เชียงราย หนุนเศรษฐกิจท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบนและชายแดน เพิ่มขีดความสามารถด้านคมนาคมขนส่ง พร้อมบรรเทาปริมาณการจราจรสายหลัก คาดแล้วเสร็จในปี 2571
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายเชื่อม ทล.131 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมของจังหวัดให้เต็มศักยภาพ รองรับการเจริญเติบโตของเมือง ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการยกระดับการคมนาคมขนส่งให้ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการลงทุนและการขนส่งสินค้าอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดในกลุ่มของภาคเหนือตอนบน มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง สปป.ลาว และเมียนมาอีกด้วย
สำหรับโครงการดังกล่าว ขณะนี้ ทช.ได้เริ่มเข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมกับถนนแม่กก ตรงข้ามกับร้านท่าน้ำภูแล และมีจุดสิ้นสุดโครงการบรรจบกับถนนทางหลวงเลี่ยงเมืองเชียงรายตะวันตก (ทล.131 ช่วง กม.ที่ 15+520) บริเวณทางเข้าวัดพระธาตุจอมสัก ซึ่งจะทำการก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ มีผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร เกาะกลางกว้าง 4.20 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 3.5 เมตร และเขตทางกว้าง 30 เมตร รวมทั้งมีการก่อสร้างปรับปรุง ทางแยกบริเวณ จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อม ทล.1207, ทางแยกบริเวณ กม.ที่ 0+303.500, ทางแยกบริเวณ กม.ที่ 1+286 และมีจุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมกับ ทล.131 มีการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างตลอดสายทาง พร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง ใช้งบประมาณในการดำเนินงานรวม 150 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 2571
นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการฯ สอดคล้องกับความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ทช.ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่าง ทช. ผู้รับจ้าง และผู้แทนประชาชนไปแล้ว ซึ่งได้มีการนำเสนอความเป็นมา ลักษณะของโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน พร้อมทั้งได้มีการรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากผู้นำชุมชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2569 ที่ผ่านมาอีกด้วย