TPI Polene คว้า “EcoVadis Gold Medal” ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนระดับสากล

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (“TPIPL”) ได้รับรางวัล “EcoVadis Gold Medal” ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นหนึ่งในการรับรองด้านความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก สะท้อนถึงการบูรณาการหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) เข้ากับกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมตั้งแต่การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การดูแลพนักงาน และสิทธิมนุษยชน การกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริต ตลอดจนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีความรับผิดชอบ
EcoVadis เป็นองค์กรประเมินความยั่งยืนระดับโลกที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทข้ามชาติชั้นนำ ทั่วโลก ในการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร และคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้เกณฑ์การประเมินที่ครอบคลุม 4 ด้านหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชน จริยธรรมทางธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน
การได้รับรางวัล “EcoVadis Gold Medal” ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า คู่ค้าทั่วโลก นักลงทุน และสถาบันการเงิน โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดสากล และสะท้อนถึงมาตรฐานการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในระดับสากลของกลุ่ม TPIPL โดยบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่า และการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในระยะยาว