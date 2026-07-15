กองทุนน้ำมันฯ อุดหนุนดีเซลเพิ่ม 7.32 บาท-B20 พุ่ง 12.05 บาท/ลิตร มีผลวันนี้

กองทุนน้ำมันฯ เพิ่มการอุดหนุน ‘ดีเซล’ ลิตรละ 7.32 บาท/ลิตร และ B20 12.05 บาท มีผลวันนี้ ทำให้ราคาขายปลีกหน้าปั๊มไม่เปลี่ยนแปลง หลังราคาน้ำมันตลาดโลกเพิ่มขึ้น
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ออกประกาศฉบับที่ 108 เรื่องการกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนจากกองทุนและอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง
ด้วยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้กำหนดกรอบนโยบายการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดย ข้อ 3.2.1 (1) “ข. เหตุการณ์ที่ทำให้ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับตัวสูงขึ้น อยู่ในระดับที่เกินกว่าระดับราคาที่เหมาะสม มากกว่า 30 บาทต่อลิตร”
ข้อ 3.3.1 เป็นการบรรเทาผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชน และหรือชะลอการขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศ
ข้อ 3.3.2 เป็นมาตรการระยะสั้นและคงหลักการสะท้อนมูลค่าที่แท้จริง หลีกเลี่ยงการกระทบต่อกลไกตลาดเสรี
ข้อ 3.3.3 คำนึงถึงภาวะความผันผวนของราคาต้นทุนที่แท้จริง แนวโน้มตลาดโลก หลีกเลี่ยงการชดเชยเพื่อช่วยเหลือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่ควรอุดหนุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงข้ามกลุ่ม (Cross Subsidies)
อาศัยอำนาจตามมาตรา 14 (4) มาตรา 27 มาตรา 29 มาตรา 31 มาตรา 32
มาตรา 54 และมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนจากกองทุนและอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 107
พ.ศ. 2569 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนจากกองทุน และอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2569
ข้อ 2 ในประกาศนี้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และ น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาพรีเมียม หมายถึง น้ำมันที่จำหน่ายโดยใช้ชื่อทางการค้า ดังนี้
1. คาลเท็กซ์ พาวเวอร์ ดีเซล +เทครอน ดี (Caltex Power Diesel +Techron D)
2. ไฮ พรีเมียมดีเซล S
3. เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล (Shell V-Power Diesel)
4. Super Power Diesel (ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล)
5. ไฮ พรีเมียมดีเซล+พลัส
ข้อ 3-ข้อ 4 ให้กำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชย สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตภายในราชอาณาจักร และน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อใช้ภายในราชอาณาจักร ดังนี้
น้ำมันเบนซินอัตราเงินส่งเข้ากองทุน 5.77 บาท/ลิตร โดยไม่มีการชดเชย ส่วนน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 ชดเชย 1.61 บาท/ลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 ชดเชย 1.61บาท/ลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล E20 ชดเชย 5.51 บาท/ลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล E85 ชดเชย 5.51 บาท/ลิตร
ขณะที่น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ชดเชยหรืออุดหนุนที่ 7.32 บาท/ลิตร และ B20 ชดเชยหรืออุดหนุนที่ 12.05 บาท/ลิตร
ข้อ 5 ให้กำหนดอัตราเงินคืนจากกองทุนและอัตราเงินชดเชยคืนกองทุน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการส่งเงินเข้ากองทุน หรือน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการรับเงินชดเชยจากกองทุน แล้วมีเหตุที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุน ดังนี้
น้ำมันเบนซินอัตราเงินส่งเข้ากองทุน 5.77 บาท/ลิตร โดยไม่มีการชดเชย ส่วนน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ชดเชย 1.61 บาท/ลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ชดเชย 1.61บาท/ลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ชดเชย 5.51 บาท/ลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ชดเชย 5.51 บาท/ลิตร
ส่วนน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ชดเชย 7.32 บาท/ลิตร และ E20 ชดเชย 12.05 บาท/ลิตร
ในกรณีที่น้ำมันเชื้อเพลิงส่งออกนอกราชอาณาจักรไม่สามารถตรวจสอบอัตราเงินคืนจากกองทุนหรืออัตราเงินชดเชยคืนกองทุนในอัตราเท่าใดให้ใช้อัตราดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป