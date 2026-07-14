ครม.แต่งตั้ง คจร.ส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน แทนผู้ที่ครบวาระ

วันที่ 14 ก.ค. 2569 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) จำนวน 6 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปี ดังนี้
1. พลตำรวจตรี ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ด้านการวางแผนจราจร
2. นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ด้านวิศวกรรมจราจร
3. นายวิจารย์ สิมาฉายา ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
4. นายรุธิร์ พนมยงค์ ด้านเศรษฐศาสตร์
5. นางปานทิพย์ ศรีพิมล ด้านเศรษฐกิจการคลัง
6. นางวรรณพร พรประภา ด้านการผังเมือง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว