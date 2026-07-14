NEO ผุด “ตู้เติมอาบ เติมซัก รักษ์โลก” เริ่ม 25 จุด ปลุกคนไทยลดขยะพลาสติก

ผู้จัดการรายวัน 360 - ครั้งแรกในไทย NEO Refill Machine นวัตกรรม “ตู้เติมอาบ เติมซัก รักษ์โลก” ลดขยะพลาสติกต้นทาง นำร่อง 25 จุดทั่วไทย NEO เดินหน้าสร้างไลฟ์สไตล์รักษ์โลกให้เกิดขึ้นได้จริงในทุกวัน ชวนคนไทย “เติมแทนทิ้ง” ลดพลาสติกใช้ครั้งเดียว
นางสาวณิชมน ถกลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายนวัตกรรมธุรกิจ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ปัจจุบันวิกฤตการณ์โลกร้อนและพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่หันมาให้ความสำคัญและใส่ใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ได้ผลักดันให้ธุรกิจ FMCG ต้องเร่งปรับตัวสู่ความยั่งยืน เนื่องจากผู้บริโภคในวันนี้ไม่ได้พิจารณาเพียงแค่คุณภาพของสินค้าเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตยุคใหม่ที่สอดรับกับการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย NEO จึงสนับสนุนและส่งเสริมแนวทางลดการใช้ขวดพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง โดยแทนที่ด้วยระบบ Refill”
การเดินหน้าขับเคลื่อนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนสำคัญ ในการลดปริมาณขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยระบบ Refill Ecosystem จะกลายเป็นกลไกหลักในการสนับสนุน และส่งเสริมให้คนไทยเปลี่ยนมาเติมและใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ำในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย
แนวทางนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการวางรากฐานการบริโภคที่ยั่งยืนในอนาคต และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย ให้เข้าใกล้เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2065 ได้อย่างแท้จริง
NEO ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ยอดนิยมของบริษัทที่ผู้บริโภคใช้ในชีวิตประจำวัน มาให้บริการผ่าน “ตู้เติมอาบ เติมซัก รักษ์โลก”ประกอบด้วย 1. ผลิตภัณฑ์ซักผ้าไฟน์ไลน์ พลัส ซันนี่ โกลด์ สูตร Biodegradable , 2. ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษ ไฟน์ไลน์ พรีเมียม ซอฟท์ , 3. ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเด็กผสมปรับผ้านุ่ม ดีนี่ ออร์แกนิค เยลโล่มูน สูตร 2in1 , 4. ผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำ บีไนซ์ เพอร์เฟค อิลาสติค
“ในช่วงแรกของการเปิดตัว NEO ได้จัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นและจูงใจให้ผู้บริโภค เริ่มต้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมาร่วมรักษ์โลกไปด้วยกัน โดยมอบขวดเปล่าคุณภาพดีให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการเติมผลิตภัณฑ์ชนิดใดก็ได้ จำนวน 1 ลิตร ณ ตู้รีฟิลที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 (หรือจนกว่าสิทธิ์ของแถมจะหมดลง) แคมเปญนี้เราตั้งใจจัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนเริ่มต้นเข้าสู่ระบบการใช้ซ้ำและทดลองสัมผัสประสบการณ์ Refill ได้สะดวกยิ่งขึ้น” นางสาวณิชมน กล่าว
นางสาวณิศรา ถกลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ กล่าวว่า “NEO ได้ทุ่มเทพัฒนา Refill Machine ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติกตั้งแต่ต้นทาง และเน้นออกแบบระบบการทำงานให้การเติมผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องที่ง่ายดาย สะดวก ปลอดภัย และสะอาดถูกสุขอนามัยสำหรับชีวิตประจำวันของทุกคน ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อผ่านระบบ Smart Monitoring แบบ Real-time ทำให้ทีมวิศวกรและฝ่ายปฏิบัติการสามารถตรวจสอบปริมาณสินค้า สภาพการทำงานของตู้ และบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำ”
สำหรับวิธีการซื้อสินค้าผ่าน “ตู้เติมอาบ เติมซัก รักษ์โลก” นั้น ได้ถูกออกแบบให้มีความง่ายและไม่ซับซ้อน เพียงนำบรรจุภัณฑ์เปล่าที่สะอาด ตามขนาดที่ต้องการ จากนั้นทำการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผ่านหน้าจอระบบสัมผัสอัจฉริยะ เลือกปริมาณที่ต้องการเติม แล้วดำเนินการชำระเงินผ่านระบบสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Payment) รองรับทั้งโมบายแบงก์กิ้งและกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นระบบจะทำการจ่ายผลิตภัณฑ์ลงขวดอย่างแม่นยำด้วยหัวจ่ายระบบปิดที่ได้มาตรฐานความสะอาดสูงสุด ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายเสมือนการซื้อสินค้าสำเร็จรูปทั่วไป
NEO ให้ความสำคัญกับการเลือกติดตั้ง “ตู้เติมอาบ เติมซัก รักษ์โลก” ในทำเลชุมชนและแหล่งร้านค้าปลีก ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายในชีวิตประจำวัน โดยเบื้องต้นได้นำร่องติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 25 ตู้ กระจายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด พร้อมมีแผนขยายการติดตั้งเพิ่มเติมภายในสิ้นปีนี้