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NEO ผุด “ตู้เติมอาบ เติมซัก รักษ์โลก” เริ่ม 25 จุด ปลุกคนไทยลดขยะพลาสติก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้จัดการรายวัน 360 - ครั้งแรกในไทย NEO Refill Machine นวัตกรรม “ตู้เติมอาบ เติมซัก รักษ์โลก” ลดขยะพลาสติกต้นทาง นำร่อง 25 จุดทั่วไทย NEO เดินหน้าสร้างไลฟ์สไตล์รักษ์โลกให้เกิดขึ้นได้จริงในทุกวัน ชวนคนไทย “เติมแทนทิ้ง” ลดพลาสติกใช้ครั้งเดียว


นางสาวณิชมน ถกลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายนวัตกรรมธุรกิจ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ปัจจุบันวิกฤตการณ์โลกร้อนและพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่หันมาให้ความสำคัญและใส่ใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ได้ผลักดันให้ธุรกิจ FMCG ต้องเร่งปรับตัวสู่ความยั่งยืน เนื่องจากผู้บริโภคในวันนี้ไม่ได้พิจารณาเพียงแค่คุณภาพของสินค้าเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตยุคใหม่ที่สอดรับกับการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย NEO จึงสนับสนุนและส่งเสริมแนวทางลดการใช้ขวดพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง โดยแทนที่ด้วยระบบ Refill”

การเดินหน้าขับเคลื่อนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนสำคัญ ในการลดปริมาณขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยระบบ Refill Ecosystem จะกลายเป็นกลไกหลักในการสนับสนุน และส่งเสริมให้คนไทยเปลี่ยนมาเติมและใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ำในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย


แนวทางนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการวางรากฐานการบริโภคที่ยั่งยืนในอนาคต และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย ให้เข้าใกล้เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2065 ได้อย่างแท้จริง

NEO ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ยอดนิยมของบริษัทที่ผู้บริโภคใช้ในชีวิตประจำวัน มาให้บริการผ่าน “ตู้เติมอาบ เติมซัก รักษ์โลก”ประกอบด้วย 1. ผลิตภัณฑ์ซักผ้าไฟน์ไลน์ พลัส ซันนี่ โกลด์ สูตร Biodegradable , 2. ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษ ไฟน์ไลน์ พรีเมียม ซอฟท์ , 3. ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเด็กผสมปรับผ้านุ่ม ดีนี่ ออร์แกนิค เยลโล่มูน สูตร 2in1 , 4. ผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำ บีไนซ์ เพอร์เฟค อิลาสติค

“ในช่วงแรกของการเปิดตัว NEO ได้จัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นและจูงใจให้ผู้บริโภค เริ่มต้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมาร่วมรักษ์โลกไปด้วยกัน โดยมอบขวดเปล่าคุณภาพดีให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการเติมผลิตภัณฑ์ชนิดใดก็ได้ จำนวน 1 ลิตร ณ ตู้รีฟิลที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 (หรือจนกว่าสิทธิ์ของแถมจะหมดลง) แคมเปญนี้เราตั้งใจจัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนเริ่มต้นเข้าสู่ระบบการใช้ซ้ำและทดลองสัมผัสประสบการณ์ Refill ได้สะดวกยิ่งขึ้น” นางสาวณิชมน กล่าว


นางสาวณิศรา ถกลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ กล่าวว่า “NEO ได้ทุ่มเทพัฒนา Refill Machine ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติกตั้งแต่ต้นทาง และเน้นออกแบบระบบการทำงานให้การเติมผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องที่ง่ายดาย สะดวก ปลอดภัย และสะอาดถูกสุขอนามัยสำหรับชีวิตประจำวันของทุกคน ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อผ่านระบบ Smart Monitoring แบบ Real-time ทำให้ทีมวิศวกรและฝ่ายปฏิบัติการสามารถตรวจสอบปริมาณสินค้า สภาพการทำงานของตู้ และบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำ”

สำหรับวิธีการซื้อสินค้าผ่าน “ตู้เติมอาบ เติมซัก รักษ์โลก” นั้น ได้ถูกออกแบบให้มีความง่ายและไม่ซับซ้อน เพียงนำบรรจุภัณฑ์เปล่าที่สะอาด ตามขนาดที่ต้องการ จากนั้นทำการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผ่านหน้าจอระบบสัมผัสอัจฉริยะ เลือกปริมาณที่ต้องการเติม แล้วดำเนินการชำระเงินผ่านระบบสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Payment) รองรับทั้งโมบายแบงก์กิ้งและกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นระบบจะทำการจ่ายผลิตภัณฑ์ลงขวดอย่างแม่นยำด้วยหัวจ่ายระบบปิดที่ได้มาตรฐานความสะอาดสูงสุด ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายเสมือนการซื้อสินค้าสำเร็จรูปทั่วไป

NEO ให้ความสำคัญกับการเลือกติดตั้ง “ตู้เติมอาบ เติมซัก รักษ์โลก” ในทำเลชุมชนและแหล่งร้านค้าปลีก ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายในชีวิตประจำวัน โดยเบื้องต้นได้นำร่องติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 25 ตู้ กระจายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด พร้อมมีแผนขยายการติดตั้งเพิ่มเติมภายในสิ้นปีนี้




NEO ผุด “ตู้เติมอาบ เติมซัก รักษ์โลก” เริ่ม 25 จุด ปลุกคนไทยลดขยะพลาสติก
NEO ผุด “ตู้เติมอาบ เติมซัก รักษ์โลก” เริ่ม 25 จุด ปลุกคนไทยลดขยะพลาสติก
NEO ผุด “ตู้เติมอาบ เติมซัก รักษ์โลก” เริ่ม 25 จุด ปลุกคนไทยลดขยะพลาสติก
NEO ผุด “ตู้เติมอาบ เติมซัก รักษ์โลก” เริ่ม 25 จุด ปลุกคนไทยลดขยะพลาสติก
NEO ผุด “ตู้เติมอาบ เติมซัก รักษ์โลก” เริ่ม 25 จุด ปลุกคนไทยลดขยะพลาสติก
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